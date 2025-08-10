domingo 10 de agosto de 2025
    • Cultura

    La Feria del Libro Pergamino ya tiene programación confirmada y promete una edición histórica

    Con una propuesta cada vez más consolidada, el evento se posiciona como el encuentro cultural más importante de la ciudad en torno al libro y la lectura.

    Por Néstor Suárez
    10 de agosto de 2025 - 09:00
    La Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) volverá a ser un punto de encuentro para editoriales, librerías, autores, instituciones educativas y amantes de la literatura.

    La Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) volverá a ser un punto de encuentro para editoriales, librerías, autores, instituciones educativas y amantes de la literatura.

    LA OPINION
    Programa completo de la Feria del Libro Pergamino Felipe 2025.

    Programa completo de la Feria del Libro Pergamino Felipe 2025.

    FERIA DEL LIBRO PERGAMINO (FE.LI.PE.)

    LA OPINION accedió a la programación de la Feria del Libro de Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025, que se desarrollará el fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Museo Municipal de Bellas Artes (avenida Alsina 405). Con una propuesta cada vez más consolidada, el evento se posiciona como el encuentro cultural más importante de la ciudad en torno al libro, la lectura y la producción editorial independiente.

    Tomás Debeljuh presentará su reciente obra Sinestesia literaria: Mezclar los sentidos para encontrar el libro, el sábado 24 de agosto.
    En esta edición, Fe.Li.Pe. volverá a ser un punto de encuentro para editoriales, librerías, autores, instituciones educativas y amantes de la literatura, generando un espacio plural para el intercambio de ideas, el fomento de la lectura y el descubrimiento de nuevas voces.

    Un mapa diverso de editoriales en la Feria del Libro Pergamino

    Participarán más de 40 editoriales de diferentes puntos del país, reflejando la riqueza y la diversidad de la escena literaria actual. Entre las confirmadas se encuentran: Apócrifa, Autoras en Tienda, Baldíos en la Lengua, Batallas de Ideas, Bianca Ediciones, Buena Vista, Chatarra Ediciones, Clara Beter Ediciones, Cooperatiba Editorial Azucena, CreArte, Dixit Editora, Drachen Publishing House, Dragones de Papel, Dualidad, Ediciones Cuentos en Boca, Ediciones Gotitas de Sol, Editorial Creck Up, Editorial Gen Cero, Editorial Palo Santo, Entre Tantos Editora, Esa Luna Tiene Agua, Faro Fotos y Arte Gráfico, Floresta Ediciones, Híbrida Editora, Imperfectas Fordistas, Juguetes con Oficio Ediciones, La Coop, Limbo, Loco Rabia, Los Aspirantes Ediciones, Malisia, Milena Cacerola, Milena Pergamino, Muerde Muertos, Nido de Vacas Ediciones, Nocturna Editora, Patio al Sur, Puppek, Rama Negra, Serial, Suspiro y Vagus Ediciones.

    Este amplio abanico editorial reunirá desde proyectos autogestivos hasta sellos con trayectoria, con propuestas que abarcan narrativa, poesía, ensayo, libros ilustrados, literatura infantil y publicaciones experimentales.

    Librerías locales con protagonismo

    Como en ediciones anteriores, las librerías de Pergamino también dirán presente con sus catálogos y recomendaciones: Cursiva, El Cruce, Leer en Tribu, Librería Luigi, Pergamino Impreso y Strauss serán parte activa de la feria, fortaleciendo el vínculo entre el libro y la comunidad.

    Instituciones que suman cultura

    La Fe.Li.Pe. 2025 contará además con la participación de importantes instituciones locales y regionales, reafirmando su carácter colectivo y transversal. Entre ellas se encuentran la Alianza Cultural Bonaerense, la Biblioteca Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, el Colegio de Trabajadores Sociales de Pergamino, la Cooperativa del Hospital San José, la Municipalidad de Pergamino, el Museo del Deporte, Osde, la Universidad Kennedy y la Unnoba.

    Con actividades para todas las edades, presentaciones de libros, charlas, talleres, intervenciones artísticas y más, la Feria del Libro de Pergamino se prepara para vivir un nuevo capítulo de crecimiento y celebración del pensamiento, la palabra y la cultura escrita.

