Autopista Pilar Pergamino: los peajes ya cuestan $1.500 y no hay descuento por TelePASE

En medio del proceso de privatización de Corredores Viales , el Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento en las tarifas de los peajes , suba que incluyó a las cabinas ubicadas en Larena (localidad de Fátima) , correspondiente a la autopista Pilar Pergamino : allí, el valor para los autos ya alcanzó los $1.500.

De la mano de la nafta, vuelven a subir las multas de tránsito

Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino

El aumento se hizo válido desde la medianoche del jueves, mientras que la suba vino además acompañada por una resolución polémica: ya no habrá descuento para aquellos usuarios que tengan el TelePASE .

Según indicaron desde Vialidad Nacional , la actualización tarifaria de los peajes “permitirá contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales que realiza la empresa concesionaria”.

El incremento es del orden del 19% , con la novedad ya mencionada de que no se contemplará la diferencia entre quienes están adheridos al sistema de TelePASE y quienes abonan la tarifa en efectivo al llegar a la cabinas. Desde ahora, todos los conductores abonan el mismo monto , para todas las franjas horarias y categorías.

Conflicto eterno

Cabe recordar que, a falta de caminos alternativos como una colectora, los habitantes de la zona siguen siendo exceptuados del abono del peaje siempre que atraviesen las cabinas de pago manual, invocando localidades de cercanía como Pilar, Fátima, Capilla del Señor o Parque Sakura.

En este sentido, el reclamo para que se construyan colectoras es una lucha histórica que llevan adelante los habitantes de Pilar y Exaltación de la Cruz desde hace alrededor de 20 años.

Sin embargo, vecinos de la zona que cuentan con el sistema TelePASE ya denunciaban en El Diario en agosto de 2025 que, por más que los empleados les levantaran las barreras, luego figuraba en los resúmenes la tarifa completa.

Por otra parte, a mediados del año pasado El Diario adelantó que en el lugar se estaban adecuando algunos carriles para la instalación del sistema de pago sin barreras (que ya se utiliza en sitios como las autopistas Illia o Perito Moreno, en CABA).

Si bien aún no se puso en práctica, ante la consulta de la Defensoría del Pueblo de Pilar, Vialidad Nacional confirmó que los habitantes de la zona continuarán siendo eximidos.

Nuevas tarifas del peaje Larena

El peaje Larena corresponde al tramo IV de la autopista Pilar-Pergamino. Los siguientes son los nuevos valores:

Motocicletas: $750.

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.500.

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura y/o rueda doble. Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura sin rueda doble: $3.000.

Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes inclusive y más de 2,30 metros de altura y/o con rueda doble: $4.500 en hora pico.

Vehículos de 5 o 6 ejes: $6.000.

Vehículos de más de 6 ejes: $7.500.