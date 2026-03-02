lunes 02 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Autopista Pilar Pergamino: los peajes ya cuestan $1.500 y no hay descuento por TelePASE

    Es la tarifa para los autos en la autopista Pilar Pergamino y aumentó como ocurrió en varias rutas nacionales.

    2 de marzo de 2026 - 15:30
    Rigen los nuevos precios de peajes en la autopista Pilar Pergamino

    En medio del proceso de privatización de Corredores Viales, el Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento en las tarifas de los peajes, suba que incluyó a las cabinas ubicadas en Larena (localidad de Fátima), correspondiente a la autopista Pilar Pergamino: allí, el valor para los autos ya alcanzó los $1.500.

    Lee además
    La firma que se radicará en Parcum se especializa en soluciones destinadas a sectores de alta exigencia técnica.

    Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino
    de la mano de la nafta, vuelven a subir las multas de transito

    De la mano de la nafta, vuelven a subir las multas de tránsito

    El aumento se hizo válido desde la medianoche del jueves, mientras que la suba vino además acompañada por una resolución polémica: ya no habrá descuento para aquellos usuarios que tengan el TelePASE.

    Según indicaron desde Vialidad Nacional, la actualización tarifaria de los peajes “permitirá contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales que realiza la empresa concesionaria”.

    El incremento es del orden del 19%, con la novedad ya mencionada de que no se contemplará la diferencia entre quienes están adheridos al sistema de TelePASE y quienes abonan la tarifa en efectivo al llegar a la cabinas. Desde ahora, todos los conductores abonan el mismo monto, para todas las franjas horarias y categorías.

    Conflicto eterno

    Cabe recordar que, a falta de caminos alternativos como una colectora, los habitantes de la zona siguen siendo exceptuados del abono del peaje siempre que atraviesen las cabinas de pago manual, invocando localidades de cercanía como Pilar, Fátima, Capilla del Señor o Parque Sakura.

    En este sentido, el reclamo para que se construyan colectoras es una lucha histórica que llevan adelante los habitantes de Pilar y Exaltación de la Cruz desde hace alrededor de 20 años.

    Sin embargo, vecinos de la zona que cuentan con el sistema TelePASE ya denunciaban en El Diario en agosto de 2025 que, por más que los empleados les levantaran las barreras, luego figuraba en los resúmenes la tarifa completa.

    Por otra parte, a mediados del año pasado El Diario adelantó que en el lugar se estaban adecuando algunos carriles para la instalación del sistema de pago sin barreras (que ya se utiliza en sitios como las autopistas Illia o Perito Moreno, en CABA).

    Si bien aún no se puso en práctica, ante la consulta de la Defensoría del Pueblo de Pilar, Vialidad Nacional confirmó que los habitantes de la zona continuarán siendo eximidos.

    Nuevas tarifas del peaje Larena

    El peaje Larena corresponde al tramo IV de la autopista Pilar-Pergamino. Los siguientes son los nuevos valores:

    Motocicletas: $750.

    Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.500.

    Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura y/o rueda doble. Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura sin rueda doble: $3.000.

    Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes inclusive y más de 2,30 metros de altura y/o con rueda doble: $4.500 en hora pico.

    Vehículos de 5 o 6 ejes: $6.000.

    Vehículos de más de 6 ejes: $7.500.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino

    De la mano de la nafta, vuelven a subir las multas de tránsito

    Luciano Dragi y Soledad Aita, referentes pergaminenses en los 10K Sonder

    Pergamino y el paro docente: la adhesión alcanzó el 95% y dejó aulas vacías en el inicio del ciclo lectivo

    La Feria del Libro Pergamino 2026 ya tiene fecha: será el 5 y 6 de septiembre

    Arba cambia el esquema del Impuesto Automotor 2026 y comienza el pago mensual

    Pergaminense por América: el cicloviajero Augusto Cardinale sufrió un robo en Bogotá y su video es viral

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte

    Cine, filosofía y debate en una nueva edición de Filo en Corto en Centro Cultural Registrarte

    Se terminó la sequía: Pergamino Básquet festejó luego de 51 días

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La firma que se radicará en Parcum se especializa en soluciones destinadas a sectores de alta exigencia técnica.

    Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La acusación en el juicio oral, de izquierda a derecha: la abogada querellante Laura Abal, la instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio.

    Empezó el juicio oral en el que un padre y los abuelos están acusados por la denuncia de una nena

    Por Alfonso Godoy
    Andrea Sarnari: “Es positivo escuchar que el campo es central para recuperar la economía del país, dijo la titular de FAA.

    Federación Agraria Argentina valoró el reconocimiento al campo en el discurso de Javier Milei

    Se realizó en San Pedro el primer seminario del año de NABBA Argentina, una jornada intensiva de capacitación centrada en entrenamiento, planificación de rutinas y diagnóstico rápido de lesiones en el ámbito del gimnasio.

    Capacitación de NABBA Argentina en San Pedro: formación técnica y prevención de lesiones en gimnasios

    La firma que se radicará en Parcum se especializa en soluciones destinadas a sectores de alta exigencia técnica.

    Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino

    Seguros: Lluvias, ráfagas y granizo, cómo protegerse frente a los fenómenos climáticos

    Seguros: Lluvias, ráfagas y granizo, cómo protegerse frente a los fenómenos climáticos