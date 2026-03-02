lunes 02 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • De la mano de la nafta, vuelven a subir las multas de tránsito

    El ajuste está vinculado con el precio de la nafta y es de 5% en provincia de Buenos Aires, incluyendo a Pergamino.

    2 de marzo de 2026 - 15:20
    Nuevos precios para las multas de tránsito en Pergamino y la provincia de Buenos Aires

    Pasaron las vacaciones y las multas de tránsito volvieron a subir. Al ritmo del aumento del precio de la nafta, el ajuste para el bimestre marzo- abril será del 4,9%. Por lo que manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin VTV se puede castigar con hasta $1.896.000.

    Lee además
    Cargar combustible vuelve a encarecerse: los nuevos valores en San Nicolás.

    San Nicolás: Llenar un tanque de 60 litros con nafta súper ya supera los $100.000 tras el nuevo aumento
    En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1753, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1668.

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    Las multas ya habían tenido un ajuste 5,6% en el inicio de 2026 en comparación con los últimos meses del año. La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, y durante 2025 el incremento rondó el 29,2%.

    A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:

    Exceso de velocidad: entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF)

    No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

    Pasar un semáforo en rojo: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Circular a contramano: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Mal estacionamiento: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

    Conducir alcoholizado: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $948.000 y $2.275.200 (entre 500 y 1.200 UF).

    Por circular con la VTV vencida: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por manejar sin habilitación: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por circular sin la documentación: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

    Por circular sin cobertura de seguro: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por circular sin el comprobante del seguro: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

    Por circular con exceso de ocupantes: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF). (DIB)

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Llenar un tanque de 60 litros con nafta súper ya supera los $100.000 tras el nuevo aumento

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino

    Autopista Pilar Pergamino: los peajes ya cuestan $1.500 y no hay descuento por TelePASE

    Luciano Dragi y Soledad Aita, referentes pergaminenses en los 10K Sonder

    Pergamino y el paro docente: la adhesión alcanzó el 95% y dejó aulas vacías en el inicio del ciclo lectivo

    La Feria del Libro Pergamino 2026 ya tiene fecha: será el 5 y 6 de septiembre

    Arba cambia el esquema del Impuesto Automotor 2026 y comienza el pago mensual

    Pergaminense por América: el cicloviajero Augusto Cardinale sufrió un robo en Bogotá y su video es viral

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La firma que se radicará en Parcum se especializa en soluciones destinadas a sectores de alta exigencia técnica.

    Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La acusación en el juicio oral, de izquierda a derecha: la abogada querellante Laura Abal, la instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio.

    Empezó el juicio oral en el que un padre y los abuelos están acusados por la denuncia de una nena

    Por Alfonso Godoy
    Andrea Sarnari: “Es positivo escuchar que el campo es central para recuperar la economía del país, dijo la titular de FAA.

    Federación Agraria Argentina valoró el reconocimiento al campo en el discurso de Javier Milei

    Se realizó en San Pedro el primer seminario del año de NABBA Argentina, una jornada intensiva de capacitación centrada en entrenamiento, planificación de rutinas y diagnóstico rápido de lesiones en el ámbito del gimnasio.

    Capacitación de NABBA Argentina en San Pedro: formación técnica y prevención de lesiones en gimnasios

    La firma que se radicará en Parcum se especializa en soluciones destinadas a sectores de alta exigencia técnica.

    Tras el adelanto de LA OPINION, una firma europea confirma que evalúa radicarse en Pergamino

    Seguros: Lluvias, ráfagas y granizo, cómo protegerse frente a los fenómenos climáticos

    Seguros: Lluvias, ráfagas y granizo, cómo protegerse frente a los fenómenos climáticos