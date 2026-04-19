La Escuela Secundaria 7 de Pergamino envió un mensaje a la comunidad para llevar tranquilidad a los padres

Los directivos de la Escuela Secundaria 7 dieron a conocer un comunicado a las familias de los alumnos.

El notable ausentismo escolar del último viernes y la insistencia de los grupos de padres en obtener precisiones sobre las actuaciones de las autoridades ante los episodios de amenazas en escritos en las paredes de los baños escolares y la imagen viralizada en redes sociales llevó a generar una comunicación para llevar tranquilidad a los padres de los estudiantes.

En la Escuela Normal volvieron a dejar un mensaje de amenaza de muerte y sospechan que podría ser una broma

Las autoridades de la Escuela de Educación Secundaria N° 7 “Joaquín V. González” de Pergamino difundieron en las últimas horas un comunicado dirigido a las familias, con el objetivo de llevar tranquilidad tras los episodios ocurridos la semana pasada, cuando aparecieron pintadas en sanitarios del establecimiento y se viralizaron en redes sociales imágenes con mensajes amenazantes.

Frente a este escenario, el equipo de conducción de la Secundaria 7 explicó que se están llevando adelante las intervenciones correspondientes, enmarcadas en políticas institucionales de cuidado y con el objetivo de preservar la integridad física y emocional de las y los estudiantes.

En el mensaje enviado a las familias, las autoridades destacaron que la institución activó un protocolo de actuación avalado por Inspección y que mantiene contacto permanente con la Fiscalía durante las 24 horas. Esta articulación busca garantizar una respuesta rápida y adecuada ante cualquier situación que pudiera implicar riesgos.

Además, desde la escuela señalaron la importancia de fortalecer el diálogo en el ámbito familiar, entendiendo que el acompañamiento de madres, padres y referentes adultos resulta clave para abordar este tipo de as. En ese sentido, remarcaron la necesidad de promover en los estudiantes una reflexión sobre las formas de comunicación y los efectos que determinados mensajes pueden generar en otros.

“Lo que para una persona puede resultar un chiste, para otra puede generar angustia o preocupación”, advirtieron desde la institución, subrayando la importancia de fomentar vínculos respetuosos y una convivencia basada en la empatía.

Protocolo de actuación ante amenazas en escuelas

Comunicacion - ORIENTACIONES PARA LA ACTUACION INMEDIATA ANTE LA DETECCION DE MENSAJES AMENAZANTES O PRESENCIA DE ARMAS EN EL ESCENARIO ESCOLAR PROTOCOLO de intervención establecido por las autoridades educativas. LA OPINION

El procedimiento puesto en marcha responde a lineamientos establecidos para situaciones de alerta, como la circulación de mensajes que refieran a posibles ataques o la presunta presencia de armas en el ámbito escolar.

Según se detalló, ante la detección de inscripciones o mensajes con contenido amenazante, el personal debe dar aviso inmediato al equipo directivo, que a su vez comunica la situación a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En paralelo, se realiza la correspondiente denuncia ante la Fiscalía para que se inicie una investigación.

Uno de los puntos centrales del protocolo es evitar la identificación de estudiantes en las primeras etapas, con el fin de resguardar sus derechos y garantizar el debido proceso.

En el caso de situaciones más críticas, como la eventual presencia de un arma, se establecen pautas claras de actuación que priorizan la calma, la contención y la intervención de fuerzas de seguridad, evitando cualquier accionar individual que pueda agravar el escenario.

Prevención, acompañamiento y acciones posteriores

Desde la Secundaria 7 indicaron que continúan reforzando acciones de prevención, escucha y acompañamiento, entendiendo el cuidado como una responsabilidad compartida entre la escuela y las familias.

Asimismo, adelantaron que, en caso de identificarse a las personas responsables de los mensajes, se aplicarán las medidas previstas en los Acuerdos Institucionales de Convivencia, siempre desde una perspectiva educativa y de responsabilidad.

El protocolo también contempla una serie de acciones posteriores, entre ellas la generación de espacios pedagógicos para trabajar lo ocurrido con los estudiantes, el acompañamiento a las familias y la elaboración de informes institucionales que permitan evaluar lo actuado y mejorar las intervenciones futuras.

Finalmente, las autoridades recordaron que la escuela mantiene sus puertas abiertas para aquellas familias que deseen acercarse a dialogar, solicitando que las reuniones se coordinen previamente con el preceptor correspondiente, en el marco de la organización institucional.