Día Internacional del Libro: múltiples actividades en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

El 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro, y cada año, la Municipalidad de Pergamino, a través de la Biblioteca Joaquín Menéndez se suma a esta fiesta con múltiples actividades.
Las propuestas de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, son variadas, pensadas para todas las edades y con el objetivo de atraer al público hacia el atrapante mundo de la literatura en sus distintos aspectos. Todas ellas son gratuitas y se desarrollarán en su sede de Avenida Colón esquina Mitre.
Actividades en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez
-Taller de reciclado – Manos que crean libros que viajan, a las 9:30 y 14:30.
-Taller de Costura Lenta y Creativa, a las 10:30.
-Te encuentro en el cuento, actividad para niños, será a las 10:30 y 14:30.
-Suelta de Libros, la tradicional actividad comenzará a las 12:30.
-Taller de Scrapbooking, 15:30.
-El Club de Lectores invita al II Encuentro de Experiencia Lectoras “Libros y Justicia”, en este caso los oradores serán Adrián Morea, Pilar Martínez y Fransisco Albani, a las 19:00.
En tanto, los festejos tendrán su broche de oro el lunes 27 de abril a las 19:00 con la presentación de la obra de teatro “La sombra de Shespir”, con la actuación de José Neme Carenzo y la dirección Raúl Notta y Gustavo Bevacqua.
Por qué se conmemora el Día del Libro
Finalmente, cabe recordar que el origen del Día Internacional del Libro se remonta a 1926 cuando la Conferencia General de la UNESCO escogió el 23 de abril ya que en ese mismo día (pero de 1616) fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Así se busca rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural.