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    Día Internacional del Libro: múltiples actividades en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez se suma a la celebración del Día Internacional del Libro con talleres, propuestas para niños, suelta de ejemplares y un encuentro literario.

    19 de abril de 2026 - 12:00
    Lectura, creatividad y encuentro: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez abre sus puertas para celebrar el Día Internacional del Libro con actividades para todas las edades.

    Lectura, creatividad y encuentro: la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez abre sus puertas para celebrar el Día Internacional del Libro con actividades para todas las edades.

    El 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro, y cada año, la Municipalidad de Pergamino, a través de la Biblioteca Joaquín Menéndez se suma a esta fiesta con múltiples actividades.

    Las propuestas de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, son variadas, pensadas para todas las edades y con el objetivo de atraer al público hacia el atrapante mundo de la literatura en sus distintos aspectos. Todas ellas son gratuitas y se desarrollarán en su sede de Avenida Colón esquina Mitre.

    Actividades en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    -Taller de reciclado – Manos que crean libros que viajan, a las 9:30 y 14:30.

    -Taller de Costura Lenta y Creativa, a las 10:30.

    -Te encuentro en el cuento, actividad para niños, será a las 10:30 y 14:30.

    -Suelta de Libros, la tradicional actividad comenzará a las 12:30.

    -Taller de Scrapbooking, 15:30.

    -El Club de Lectores invita al II Encuentro de Experiencia Lectoras “Libros y Justicia”, en este caso los oradores serán Adrián Morea, Pilar Martínez y Fransisco Albani, a las 19:00.

    En tanto, los festejos tendrán su broche de oro el lunes 27 de abril a las 19:00 con la presentación de la obra de teatro “La sombra de Shespir”, con la actuación de José Neme Carenzo y la dirección Raúl Notta y Gustavo Bevacqua.

    Por qué se conmemora el Día del Libro

    Finalmente, cabe recordar que el origen del Día Internacional del Libro se remonta a 1926 cuando la Conferencia General de la UNESCO escogió el 23 de abril ya que en ese mismo día (pero de 1616) fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Así se busca rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural.

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