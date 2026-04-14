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    • Denuncia por alumno armado en Escuela 19 de Pergamino activó el protocolo y citación de la Fiscalía juvenil

    Una denuncia anónima sobre un alumno armado en la Escuela Secundaria 19 de Pergamino generó alarma y activó el protocolo de Fiscalía juvenil.

    14 de abril de 2026 - 08:47
    Escuela Secundaria 19 de Pergamino, donde una denuncia anónima sobre un alumno armado activó la intervención de la Fiscalía juvenil y el protocolo preventivo.

    Escuela Secundaria 19 de Pergamino, donde una denuncia anónima sobre un alumno armado activó la intervención de la Fiscalía juvenil y el protocolo preventivo.

    LA OPINION

    Una denuncia anónima que advertía sobre la presencia de un alumno armado en la Escuela Secundaria 19 de Pergamino activó un operativo preventivo y la intervención de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que citó a directivos para evaluar la situación en el marco del protocolo vigente.

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    El episodio generó preocupación en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 19, ubicada en calle Florida al 400, luego de que la directora del establecimiento recibiera la captura de pantalla de un grupo de WhatsApp de padres y alumnos. En ese intercambio se señalaba que un estudiante habría concurrido armado días atrás.

    De acuerdo a las actuaciones policiales, el aviso se originó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la intervención de personal del Comando de Patrullas. Al arribar al establecimiento, los efectivos mantuvieron una entrevista con la directora, quien confirmó haber sido alertada cerca de las 11:30 mediante el mensaje viralizado en redes de mensajería.

    Mensaje anónimo

    Según el contenido de esa comunicación, el hecho habría ocurrido el jueves 9 del corriente mes, cuando presuntamente un alumno asistió al establecimiento portando un arma de fuego. Frente a esa situación, las autoridades educativas convocaron a una reunión interna durante la tarde para analizar lo sucedido y definir los pasos a seguir.

    En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, que tomó conocimiento del caso y dispuso la realización de distintas diligencias. En ese marco, los fiscales Horacio Oldani y Daniel Aguilar convocaron a los directivos del establecimiento y a la inspectora de nivel secundario a una reunión para interiorizarse sobre los hechos y coordinar acciones.

    Durante la tarde también se hizo presente una inspectora regional, quien mantuvo contacto con las autoridades policiales y judiciales. Según se informó, tras la consulta con el fiscal de turno, no se dispuso la inspección de mochilas ni de pertenencias de los estudiantes, debido a la falta de precisión sobre la identidad del presunto involucrado y a la cantidad de alumnos presentes en el establecimiento, que ronda los 160.

    El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por episodios de violencia en ámbitos escolares, tanto a nivel nacional como local. En los últimos días, la discusión pública se intensificó tras un hecho ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente fue víctima de un ataque mortal por parte de un compañero, así como también por incidentes recientes registrados en otra institución educativa de Pergamino.

    A partir de estos antecedentes, desde la Fiscalía General se viene impulsando la aplicación de protocolos de actuación ante situaciones que puedan implicar riesgos para la comunidad educativa, con el objetivo de prevenir hechos de mayor gravedad y garantizar la seguridad dentro de los establecimientos.

    Las actuaciones continúan en curso y se prevé que en las próximas horas las autoridades judiciales profundicen la investigación para determinar la veracidad de la denuncia y, en su caso, identificar al alumno señalado en los mensajes.

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