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    • En la Escuela Normal volvieron a dejar un mensaje de amenaza de muerte y sospechan que podría ser una broma

    En la Escuela Normal apareció otra amenaza en un baño y crece la hipótesis de una broma viral en medio del temor escolar.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    16 de abril de 2026 - 21:54
    Este jueves en la Escuela Secundaria 7 volvieron a encontrar un mensaje de amenaza escrito en la pared del baño.

    Este jueves en la Escuela Secundaria 7 volvieron a encontrar un mensaje de amenaza escrito en la pared del baño.

    ARCHIVO LA OPINION

    Una nueva amenaza en la Escuela Normal de Pergamino volvió a generar preocupación este jueves tras la aparición de otra pintada en el baño de varones. El mensaje advertía sobre un presunto ataque para el viernes y, aunque investigan su origen, autoridades sospechan que podría tratarse de una broma viral en un contexto nacional similar.

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    La comunidad educativa de la Escuela Normal de Pergamino volvió a verse sacudida este jueves por la aparición de un nuevo mensaje intimidante.

    El hallazgo se produjo durante la tarde, en el mismo sector de sanitarios de la planta alta del edificio ubicado en avenida Colón 725, donde funciona la Escuela de Educación Secundaria N° 7 “Joaquín Víctor González”. Al igual que en la jornada previa, el mensaje fue detectado mientras se realizaban tareas de limpieza.

    Amenazas y bromas en escuelas argentinas

    Según trascendió, la nueva pintada contenía una advertencia sobre un presunto ataque que se concretaría el viernes 17 de abril, lo que incrementó la incertidumbre entre las familias y el alumnado.

    Según trascendió, la nueva pintada contenía una advertencia sobre un presunto ataque que se concretaría el viernes 17 de abril, lo que incrementó la incertidumbre entre las familias y el alumnado.

    El episodio se dio en un contexto de marcado ausentismo escolar durante este jueves, ya que muchos padres optaron por no enviar a sus hijos a clases ante el temor generado por las amenazas difundidas en las últimas horas.

    Desconfían de la veracidad de los mensajes

    Pese a la preocupación, hasta el momento no existen elementos concretos que permitan confirmar la veracidad de los mensajes, por lo que las autoridades manejan distintas hipótesis. Una de las principales líneas de análisis apunta a que podría tratarse de una broma de mal gusto, posiblemente vinculada a desafíos virales que circularon recientemente entre adolescentes en redes sociales.

    Este tipo de episodios no es aislado. En los últimos días se reportaron pintadas y mensajes similares en distintas escuelas del país, con advertencias de supuestos tiroteos que, en la mayoría de los casos, no se concretaron. Las investigaciones en curso buscan determinar si existe algún tipo de coordinación o si se trata de conductas imitativas.

    El fenómeno se da en un clima de sensibilidad social reforzado por el reciente ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente asesinó a otro estudiante, un hecho que conmocionó a todo el país.

    En Pergamino, si bien predomina la hipótesis de una broma de mal gusto, las autoridades educativas y policiales decidieron intervenir de todos modos, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente y auxiliar.

    Desde la institución continúan trabajando junto a inspectores y equipos de orientación escolar, mientras se aguardan avances en la investigación que permitan esclarecer el origen de las pintadas y llevar tranquilidad definitiva a la comunidad educativa.

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