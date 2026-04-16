Amenaza de muerte en la Escuela Normal de Pergamino: pintada en baño generó alarma y activó protocolo escolar

El contenido del mensaje era una clara amenaza sobre un asesinato masivo que iba a ocurrir el jueves.

Una amenaza en la Escuela Normal de Pergamino encendió la preocupación este miércoles, cuando hallaron una pintada en el baño de varones de la Secundaria 7 que advertía sobre un ataque. El hecho activó el protocolo escolar, motivó una denuncia policial y se inscribe en una serie de episodios similares registrados en distintos puntos del país.

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En la Escuela Normal volvieron a dejar un mensaje de amenaza de muerte y sospechan que podría ser una broma

La aparición de un mensaje amenazante en un baño de la Escuela Normal de Pergamino generó preocupación en la comunidad educativa y derivó en la inmediata activación de protocolos de intervención institucional y una denuncia ante la Policía.

El episodio ocurrió el miércoles alrededor de las 14:30 en el sector de sanitarios masculinos del primer piso del edificio donde funciona la Escuela de Educación Secundaria N° 7 “Joaquín Víctor González”, dentro de la Unidad Académica ubicada sobre avenida Colón, entre Belgrano, San Martín y Francia.

El hallazgo fue realizado por una auxiliar de limpieza del turno tarde, quien al ingresar al baño para realizar tareas de higiene observó una pintada sobre los azulejos de una pared lateral. El mensaje, escrito a modo de graffiti, contenía una frase de tono violento: “Los voy a matar a todos, ya estoy harto”.

En un primer momento, la trabajadora comenzó a limpiar la inscripción con productos de limpieza, pero ante la gravedad del contenido decidió preservar parcialmente el mensaje y dar aviso a las autoridades del establecimiento. De inmediato se dirigió a informar al director del nivel secundario, un docente de 55 años recientemente a cargo del servicio educativo.

Tras tomar conocimiento de la situación, las autoridades escolares activaron los protocolos previstos para este tipo de actos, dando intervención a la Inspectora de nivel Secundario y a la Jefatura Distrital, en el marco de las políticas de cuidado y resguardo de la comunidad educativa.

En paralelo, durante la tarde-noche del mismo miércoles, el directivo radicó una denuncia en la Comisaría Primera de Pergamino. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, del fiscal Daniel Aguilar, bajo una carátula que será definida conforme avance la investigación.

De acuerdo a lo informado, no existen por el momento sospechosos identificados ni testigos directos que permitan determinar quién realizó la pintada, por lo que se iniciaron las diligencias de rigor para esclarecer el hecho.

Comunicado de la Escuela Normal de Pergamino

Nota a las Familias El comunicado que las autoridades de la Secundaria 7 de Pergamino compartieron a los padres que integran la comunidad educativa de la Unidad Académica de la Escuela Normal. LA OPINION

Este jueves, desde la institución difundieron un comunicado dirigido a las familias, en el que informaron que se encuentran trabajando en la implementación de los protocolos correspondientes y remarcaron que el cuidado de los estudiantes es una prioridad. Además, invitaron a los integrantes de la comunidad educativa a acercarse ante cualquier inquietud para ser atendidos por el equipo directivo y el equipo de orientación escolar.

El caso de Pergamino no aparece como un hecho aislado. En las últimas horas se registraron situaciones similares en al menos una docena de escuelas de distintas provincias, con mensajes que advertían sobre supuestos tiroteos y que, en muchos casos, incluían fechas específicas.

Las autoridades investigan si estos episodios forman parte de un fenómeno coordinado entre adolescentes a través de redes sociales, posiblemente vinculado a desafíos virales que replican consignas alarmantes sin un plan real de ataque.

El contexto reciente también está marcado por un hecho de extrema gravedad ocurrido en la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente armado asesinó a otro estudiante dentro de un establecimiento educativo, lo que incrementó la sensibilidad social frente a este tipo de amenazas.

Ante este escenario, desde los organismos educativos y de seguridad insisten en la importancia de actuar con responsabilidad, evitar la difusión de mensajes alarmistas y canalizar cualquier situación sospechosa a través de las vías institucionales correspondientes.