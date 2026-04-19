Avenida Yrigoyen: con una fuerte inversión del Municipio de Pergamino, mañana comenzará la repavimentación

El Municipio de Pergamino pondrá en marcha mañana una de las intervenciones viales más relevantes de este año teniendo en cuenta el comienzo de la obra de pavimentación integral sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre el Cruce de Caminos y Rocha.

Se trata de un proyecto de alto impacto para la conectividad urbana, que no solo mejorará la transitabilidad sino que además implica un importante esfuerzo económico por parte de la administración local, en un contexto complejo para la economía general.

Según se informó, los trabajos comenzarán este lunes a primera hora, con el objetivo de aprovechar al máximo cada jornada de obra. En ese sentido, ya se dispuso el traslado y posicionamiento de maquinaria pesada sobre la traza, lo que permitirá evitar demoras logísticas y avanzar de inmediato con las primeras tareas. La intervención contempla la pavimentación completa de ambas manos de esta importante avenida, una arteria clave para la circulación vehicular que conecta distintos sectores de la ciudad y soporta un flujo constante de tránsito pesado.

Este proyecto prevé el fresado de la totalidad del ancho de la calzada y su posterior re asfaltado, una técnica que garantiza una superficie más uniforme, segura y de mayor durabilidad en el tiempo. A esto se sumará la ejecución de la señalización horizontal, que incluirá la demarcación de doble línea amarilla, sendas peatonales y otros elementos fundamentales para ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Desde el área de Desarrollo Urbano del Municipio explicaron que la obra se desarrollará por etapas, interviniendo paulatinamente ambas manos, con el fin de evitar un corte total de la avenida y minimizar el impacto en la circulación diaria. Esta modalidad de trabajo fue definida en función de la coexistencia con otras tareas que se están llevando adelante en el mismo sector, particularmente las vinculadas a la obra de desagües pluviales que está en su última instancia.

En ese sentido, se detalló que dicha obra hidráulica se encuentra en su etapa final, restando únicamente el tramo que va desde la vía de Yrigoyen hasta Lorenzo Moreno; la liberación del sector comprendido entre el Cruce de Caminos y la traza ferroviaria permitió finalmente el ingreso de las máquinas viales para dar inicio a la pavimentación, algo que había sido postergado para evitar la superposición de equipos y eventuales complicaciones operativas.

En forma paulatina

“La decisión fue esperar el momento adecuado para no generar un colapso en la zona, teniendo en cuenta que allí estaban trabajando simultáneamente distintas empresas con maquinaria pesada. Hoy, con un frente de obra liberado, podemos avanzar de manera más ordenada y eficiente”, señaló ayer el arquitecto Esteban Giugliani, secretario del área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Pergamino.

La ejecución de los trabajos estará a cargo de la empresa IARSA, perteneciente al ingeniero Alberto Reano, firma con experiencia en este tipo de intervenciones y que ya ha participado en otras obras de infraestructura en la ciudad y la región.

Más allá de los aspectos técnicos, desde el Municipio hicieron hincapié en la magnitud de la inversión que demanda esta obra, que será afrontada con recursos propios. En un escenario económico adverso, con restricciones presupuestarias y aumento sostenido de los costos de materiales y servicios, la decisión de avanzar con esta pavimentación refleja una fuerte apuesta a la mejora de la infraestructura urbana y a la calidad de vida de los vecinos.

"El acceso a la ciudad"

La intervención sobre avenida Yrigoyen no solo optimizará las condiciones de circulación, sino que también contribuirá a reducir el desgaste de los vehículos, mejorar la seguridad vial y jerarquizar uno de los accesos más importantes de Pergamino. Se espera que, una vez finalizada, la obra tenga un impacto positivo tanto en el tránsito cotidiano como en la dinámica productiva y comercial de la zona.

Si bien aún no se precisó el plazo exacto de ejecución, se anticipó que los trabajos se desarrollarán de manera sostenida en las próximas semanas, siempre sujetos a las condiciones climáticas y al avance coordinado de las distintas etapas. Entretanto, se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución por el sector y respetar la señalización provisoria que se dispondrá durante el desarrollo de la obra.