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    • Celular al volante: Pergamino refuerza controles y advierte sobre riesgos de una práctica que está prohibida

    Importantes intervenciones se vienen llevando adelante en Pergamino sobre una práctica habitual que impacta en la seguridad vial.

    19 de abril de 2026 - 07:27
    Mas controles en Pergamino, ahora es el tureno de los celulares al volante

    El Municipio de Pergamino, a través de la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito, puso en marcha un nuevo esquema de control enfocado específicamente en el uso del teléfono celular durante la conducción de vehículos, una de las acciones más riesgosas y a la vez más extendidas en la vía pública.

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    La medida se enmarca en la necesidad de reforzar las políticas de seguridad vial en la ciudad y apunta a reducir la siniestralidad a partir del cumplimiento estricto de todas las normativas vigentes.

    Este plan contempla la implementación de operativos específicos y sistemáticos que alcanzarán tanto a conductores particulares como al transporte público de pasajeros; en este último caso, incluye a choferes de colectivos, taxis y remises, con el objetivo de garantizar que las reglas se cumplan sin excepciones y en todos los niveles del tránsito urbano. Desde el área indicaron que se trata de un enfoque integral que no distingue entre tipos de vehículos, sino que pone el acento en la conducta al volante.

    Mayor seguridad vial

    “Se trata de una medida que hasta el momento no se aplicaba de manera sistemática y que busca fortalecer las políticas de seguridad vial, incorporando controles más directos sobre prácticas de riesgo”, explicó el subsecretario del área, Marcos Turrini. En ese sentido, el funcionario subrayó que el uso del celular al conducir constituye una infracción grave contemplada por la legislación de tránsito vigente, debido a los peligros que ello implica. “El uso del celular incrementa significativamente el riesgo de siniestros, porque genera distracciones que pueden resultar fatales. No solo se pone en peligro la vida del conductor, sino también la de los pasajeros y peatones”, remarcó en la entrevista.

    Diversos estudios en materia de seguridad vial coinciden en que utilizar el teléfono mientras se conduce, ya sea para hablar, enviar mensajes o bien interactuar con otras aplicaciones, reduce de manera considerable la capacidad de reacción, afecta la percepción del entorno y multiplica las probabilidades de cometer errores. Incluso, especialistas advierten que el nivel de distracción puede ser comparable al de conducir bajo los efectos del alcohol en determinadas circunstancias.

    Normativas claras en Pergamino

    En este contexto, desde el Municipio se insistió en la importancia de respetar las normativas de tránsito que prohíben expresamente el uso del celular al volante, salvo mediante dispositivos manos libres que no impliquen apartar la vista del camino ni perder el control del vehículo. El cumplimiento de estas reglas no solo responde a una obligación legal, sino que constituye un compromiso esencial con el cuidado de la vida propia y ajena.

    La iniciativa forma parte de un Programa Integral de Prevención de Accidentes que viene desarrollando el Municipio, orientado a mejorar los estándares de control, fiscalización y concientización en la vía pública. En ese marco, se vienen intensificando las distintas acciones que buscan modificar conductas de riesgo y promover hábitos responsables entre los distintos actores viales.

    Además de los controles, se prevé un trabajo articulado con empresas de transporte para reforzar instancias de capacitación y sensibilización dirigidas a los conductores profesionales. El objetivo es consolidar una cultura de manejo seguro, donde el respeto por las normas y la atención permanente en la conducción sean ejes centrales.

    Prevenir accidentes de tránsito

    Las autoridades remarcaron que este tipo de medidas no persigue un fin meramente sancionatorio, sino que apunta principalmente a la prevención. La experiencia indica que la combinación de controles efectivos con campañas de concientización resulta clave para lograr cambios sostenidos en el comportamiento de los conductores.

    En una ciudad como Pergamino, donde el tránsito presenta una dinámica creciente y cada vez más compleja, la incorporación de este tipo de controles representa un paso importante en la construcción de un entorno vial más seguro. La responsabilidad individual al volante, sumada a la presencia activa del Estado en la fiscalización, se vuelve fundamental para reducir los riesgos y evitar tragedias.

    De este modo, el Municipio continúa avanzando en políticas públicas orientadas a la protección de la vida y la seguridad de todos los vecinos, reforzando el mensaje de que el respeto por las normas de tránsito no es una opción, sino una condición indispensable para convivir en el espacio público de manera segura.

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