Ocam Feria Las Plazas Unen vuelve a Manuel Ocampo con música, danzas y diversas propuestas

Una tarde para encontrarse en Manuel Ocampo: música, danzas y sabores locales en un espacio que celebra la cultura y la vida en comunidad.

Este domingo, desde las 15:30, en la localidad de Manuel Ocampo se desarrollará una nueva edición de Ocam Feria Las Plazas Unen, una propuesta que combina cultura, música y encuentro al aire libre para disfrutar en familia.

La jornada contará con una variada grilla artística que incluirá la presentación del grupo de danzas Raíces de mi pueblo, el Taller Peñero Amor en Vuelo, el show de Dani “la nueva sensación”, la música de 100% Santa Fe y la actuación de Madeleine, ofreciendo un recorrido por distintos estilos y expresiones.

La conducción estará a cargo de Juampi Martínez, mientras que el sonido será responsabilidad de Eduardo Ubillos, garantizando el acompañamiento técnico del evento.

Amplia oferta en Ocam Feria Las Plazas Unen Como es habitual, habrá feria de artesanos y emprendedores, junto a una amplia oferta gastronómica para todos los gustos, en un entorno pensado para compartir y disfrutar. La entrada es libre y gratuita, y se invita al público a llevar mate y reposera para pasar una tarde diferente. En caso de mal clima la feria pasará al fin de semana próximo.

Los organizadores anuncian que la próxima edición de Ocam Feria Las plazas unen será en septiembre, con la llegada de la primavera.

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