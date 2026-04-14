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    • Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19

    La denuncia por un alumno armado en Pergamino no fue constatada tras un operativo en la Secundaria 19

    14 de abril de 2026 - 11:16
    consejo escolar pergamino hitoria redes sociales

    LAutoridades educativas de Pergamino informaron que la denuncia anónima sobre un supuesto alumno armado en la Secundaria 19 no pudo ser constatada tras la intervención policial, en un episodio que generó preocupación en la comunidad educativa pero que no alteró el normal desarrollo de clases en el establecimiento.

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    La Jefatura Distrital de Educación de Pergamino y el Consejo Escolar difundieron una aclaración oficial luego del operativo policial realizado el lunes por la tarde en el edificio donde funcionan la Escuela Secundaria N° 19 y la Escuela Primaria N° 2, ubicado en calle Florida al 400.

    Embed

    El procedimiento se originó a partir de una denuncia anónima ingresada a los servicios de emergencia, en la que se advertía sobre la presunta presencia de un estudiante armado dentro del establecimiento educativo.

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    Publicaci&oacute;n en Historias de redes sociales de Jefatura Distrital de Educaci&oacute;n y el Consejo Escolar de Pergamino.

    Publicación en Historias de redes sociales de Jefatura Distrital de Educación y el Consejo Escolar de Pergamino.

    Según indicaron las autoridades, al momento del arribo del personal policial tanto docentes como alumnos desconocían completamente la situación. La intervención se llevó a cabo de manera preventiva y siguiendo los protocolos vigentes.

    Desde la Jefatura Distrital, encabezada por la inspectora Erica García, y el Consejo Escolar, presidido por Mariano Bocanera, remarcaron que la jornada escolar se desarrolló con total normalidad en ambas instituciones, sin registrarse incidentes ni situaciones de conflicto.

    Tras la aplicación de los lineamientos establecidos en la Comunicación Conjunta 1/2023, que regula este tipo de actuaciones ante posibles riesgos en el ámbito escolar, se determinó que la denuncia no pudo ser verificada.

    Intervención articulada y seguimiento

    A pesar de que no se constató la presencia de un arma ni de situaciones de peligro, el caso continúa bajo seguimiento. En ese sentido, se informó que interviene la Fiscalía correspondiente junto con las autoridades educativas y los equipos de supervisión.

    El objetivo de este trabajo articulado es evaluar el origen de la denuncia y reforzar los mecanismos de prevención y actuación ante este tipo de alertas que generan inquietud en la comunidad.

    Protocolos y prevención en escuelas

    Las autoridades destacaron la importancia de contar con protocolos claros para abordar situaciones potencialmente riesgosas dentro de los establecimientos educativos. Estos procedimientos buscan resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal auxiliar.

    Asimismo, subrayaron la necesidad de actuar con responsabilidad frente a este tipo de denuncias, especialmente cuando son anónimas, para evitar generar alarma social innecesaria.

    Impacto en la comunidad educativa

    El episodio generó preocupación entre familias y miembros de la comunidad educativa, aunque desde las instituciones llevaron tranquilidad al confirmar que no existió riesgo concreto.

    Desde el ámbito educativo insistieron en la importancia del diálogo, la prevención y el acompañamiento para garantizar entornos escolares seguros.

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