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    Bailecitos Domingueros regresa al Parque Belgrano con danza y espíritu comunitario

    El ciclo folklórico vuelve este domingo con clases abiertas, música en vivo y una propuesta pensada para disfrutar al aire libre en Parque Belgrano.

    19 de abril de 2026 - 09:30
    Bailecitos Domingueros: vecinos y visitantes se reúnen para compartir danza, música y tradición en el corazón del Parque Belgrano.

    Bailecitos Domingueros: vecinos y visitantes se reúnen para compartir danza, música y tradición en el corazón del Parque Belgrano.

    BAILECITOS DOMINGUEROS

    Este domingo se reedita el ciclo Bailecitos Domingueros, una propuesta impulsada por el espacio Felices en el Folklore con el acompañamiento de la Subsecretaría Municipal de Cultura, que busca afianzarse como un clásico en Pergamino.

    La actividad se desarrollará en el Parque Belgrano, de 17:00 a 20:00, con una programación que invita tanto a bailarines experimentados como a quienes deseen dar sus primeros pasos en el folklore. En esta oportunidad, se ofrecerá una clase abierta para principiantes con nuevas danzas, seguida de música para el baile y un cierre a puro ritmo a cargo del folklorista Pablo Ivalo junto a sus músicos.

    El encuentro también incluirá sorteos y propuestas recreativas, en un entorno pensado para compartir en comunidad. Desde la organización destacaron que la actividad no se suspende por lluvia, reafirmando el compromiso con la continuidad del ciclo.

    Segundo encuentro de Bailecitos Domingueros

    Cabe recordar que la jornada inaugural superó las expectativas, con más de 200 participantes que se sumaron a una tarde marcada por la música, la danza y el encuentro social. A partir de ese impulso, los organizadores proyectan sostener el ciclo con frecuencia mensual, apostando a su crecimiento como un atractivo cultural y turístico.

    Así, Bailecitos Domingueros se consolida como una iniciativa que revaloriza las tradiciones, fomenta la participación y fortalece el vínculo entre los vecinos a través del arte y el espacio público.

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