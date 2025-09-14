domingo 14 de septiembre de 2025
    • Pergamino

    La Escuela Normal Superior celebra 120 años de historia educativa en Pergamino

    El Coro Polifónico Municipal convoca a toda la comunidad normalista a aprender el Himno del Colegio para cantarlo en el acto conmemorarivo.

    14 de septiembre de 2025 - 12:00
    El próximo 23 de septiembre, la Escuela Normal Superior "Dr. Joaquín Víctor González" conmemorará sus 120 años de vida institucional.

    El próximo 23 de septiembre, la Escuela Normal Superior “Dr. Joaquín Víctor González” conmemorará sus 120 años de vida institucional.

    ESCUELA NORMAL SUPERIOR

    El próximo 23 de septiembre, la Escuela Normal Superior “Dr. Joaquín Víctor González” conmemorará sus 120 años de vida institucional con un acto académico que reunirá a toda la comunidad educativa para celebrar más de un siglo de compromiso con la formación docente y ciudadana en Pergamino.

    El elenco de Para Anormales está integrado por Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Ivana Nime y Julia Benedettini.
    Cultura y espectáculos

    Para Anormales se estrena en Habemus Theatrum: humor, prejuicios y una necesaria reflexión en escena
    La Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy es dirigida por la profesora María Auil.
    Cultura y espectáculos

    Un cierre a todo ritmo del XI Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en Teatro Unión Ferroviaria

    “Invitamos a la comunidad educativa a conmemorar 120 años de historia y compromiso en la formación de generaciones que marcaron nuestra ciudad”, señalaron desde la institución, ubicada en avenida Colón 725, símbolo del sistema educativo pergaminense y referente en la formación de docentes a lo largo del tiempo.

    Un canto colectivo para homenajear al Colegio Normal Superior

    En el marco de estas celebraciones, el Coro Polifónico Municipal, dirigido por el profesor Diego Morán, convoca a toda la comunidad normalista -docentes, estudiantes, egresados y familias- a cantar y aprender el Himno del Colegio, una pieza cargada de sentido y emoción para quienes pasaron por sus aulas.

    La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 18 de septiembre a las 18:30, en el salón del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en Florida y San Nicolás.

    Este encuentro coral será una oportunidad para compartir un momento simbólico de unión intergeneracional en torno a la identidad de la Escuela, en vísperas del acto central del 23.

    El próximo 23 de septiembre, la Escuela Normal Superior “Dr. Joaquín Víctor González” conmemorará sus 120 años de vida institucional.
    La Escuela Normal Superior celebra 120 años de historia educativa en Pergamino

    El elenco de Para Anormales está integrado por Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Ivana Nime y Julia Benedettini.
    Para Anormales se estrena en Habemus Theatrum: humor, prejuicios y una necesaria reflexión en escena