Gimnasia recibe a Juventud en el duelo destacado de la fecha del fútbol local

El torneo de la Liga de Fútbol de Pergamino completará este domingo la actividad del fin de semana con una atractiva programación. Se disputarán cinco encuentros que prometen intensificar la lucha en la parte alta de las tablas, tanto en la Primera A como en la Primera B . La jornada continuará consolidando a los equipos que pelearán por llegar a las semifinales en la máxima división y a los candidatos a ascender en la B.

La atención de la jornada estará puesta en el choque entre Gimnasia y Esgrima y Juventud por la séptima fecha (segunda de la rueda de interzonales). A partir de las 16:00, el “Lobo”, que ocupa el segundo lugar en la Zona 1 con 10 puntos aunque con el descuento de 9 unidades que tendrá Racing al fin de la Fase Regular hoy es el puntero, recibirá al “Celeste”, que arrancó la fecha como líder invicto de la Zona 2 con 14 unidades. Gimnasia y Esgrima viene de un empate 2 a 2 con Argentino de Alfonzo y es consciente de que una victoria en casa lo dejaría en una posición de privilegio de cara a lo que viene. Juventud, por su parte, buscará ampliar su racha invicta y consolidarse en la cima de su zona.

En otro de los partidos, Círculo recibirá a San José desde las 15:00. El conjunto de Arroyo Dulce necesita recuperarse tras la dura caída 4 a 0 ante Juventud y sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba. San José, en cambio, intentará conseguir su primera victoria en la zona.

La jornada de Primera A se completa a las 15:30 con el encuentro entre Tráfico’s Old Boys y Leandro N. Alem. El “Ferroviario”, que apenas ha sumado un punto en el campeonato y está en zona de descenso, buscará ante su gente un triunfo que le dé un respiro y lo saque de esa incómoda posición. Del otro lado, Leandro N. Alem, con 6 unidades, intentará sumar para escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación a semifinales en la Zona 2.

Cabe recordar que esta fecha se inició el viernes 29 de agosto con el partido Racing-Douglas Haig en el estadio “Carlos Morales” (ganaba 2 a 0 el “Bohemio” y se suspendió en el segundo tiempo tras la caída de un artefacto de pirotecnia cerca de un jugador del “Rojinegro”). En ese sentido, el Tribunal de Penas ya se expidió: le dio por ganado el partido a Douglas Haig (1 a 0), le aplicó una quita de 9 puntos a Racing al término de la Etapa Regular y multó al “Bohemio” con el valor de 100 entradas durante tres fechas.

La Primera B completa la sexta fecha

En la Primera B, este domingo será decisivo para la lucha por la punta. A las 15:30, el líder Sports (11 puntos) recibirá a uno de sus escoltas, Deportivo Acevedo (9), en un enfrentamiento directo que promete ser un verdadero “mano a mano”. Sports, que se mantiene invicto y ha recibido apenas dos goles en contra, llega con confianza tras vencer 1 a 0 a Sirio Libanés. Por su lado, Deportivo Acevedo, que tiene un partido menos jugado, sabe que un triunfo superará a su rival de turno en la tabla de posiciones.

Finalmente, a las 16:00, Argentino de Rancagua será local ante José Hernández, el otro escolta de la categoría, que también suma 9 puntos en cuatro partidos jugados. El equipo visitante buscará aprovechar el cruce entre los dos de arriba para saltar a la cima de la tabla. Por su parte, Argentino de Rancagua intentará conseguir su primera victoria en el torneo. Cabe destacar que la sexta fecha de la Primera B ya tuvo su puntapié inicial el viernes 29 de agosto, con el triunfo 4 a 1 de Juventud Obrera de Manuel Ocampo como local ante Sirio Libanés.