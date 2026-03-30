La compañía Juventus Lyrica lanza su temporada 2026 con sello pergaminense

A casi tres décadas de su creación, Juventus Lyrica vuelve a escena con una nueva temporada que confirma su lugar como uno de los pilares de la ópera independiente en la Argentina. Detrás de este proyecto emblemático aparecen dos nombres con fuerte raíz pergaminense: Ana D’Anna , responsable de una mirada renovadora en la puesta en escena, y Horacio Jaunarena , pieza clave en la construcción institucional de la compañía. Junto al maestro Antonio Russo , dieron forma en 1998 a un espacio que nació para abrir oportunidades a jóvenes talentos y que hoy se consolida como un verdadero semillero artístico, con proyección nacional e internacional.

Con el relanzamiento de sus abonos y una apuesta firme por los nuevos talentos, la institución demuestra que la ópera es, hoy más que nunca, una necesidad vital.

La historia de la ópera independiente en la Argentina tiene un hito ineludible: julio de 1998. En aquel entonces, la directora escénica Ana D'Anna, el maestro Antonio Russo y el abogado Horacio Jaunarena fundaron Juventus Lyrica. El objetivo era claro y urgente: ofrecer un escenario profesional a los jóvenes talentos que no encontraban espacio en el rígido circuito oficial. Hoy, a solo dos años de cumplir tres décadas de vida, la asociación se erige como un semillero cultural, consolidado bajo la dirección ejecutiva de María Jaunarena, quien ha sabido maridar el arte con una gestión eficiente de abonos y membresías.

Lo que diferencia a Juventus Lyrica de otras compañías es su enfoque pedagógico y estético. Ana D'Anna, formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, trasladó su experiencia teatral al género lírico para romper con los clichés del cantante acartonado. En Juventus, el artista no solo emite sonidos de excelencia, sino que construye personajes con verdad dramática. Esta metodología ha creado una "matriz" de la cual han surgido figuras que hoy brillan en los principales teatros del mundo y que, en un gesto de gratitud, regresan a la institución para formar a las nuevas camadas.

Temporada 2026: Verdi y Puccini en el Teatro Avenida

El mítico escenario de la Avenida de Mayo volverá a vibrar con el relanzamiento de los abonos para dos producciones que prometen emocionar tanto al melómano como al neófito: Madama Butterfly (Puccini): del 5 al 13 de junio. La tragedia de la geisha Cio-Cio-San es una de las cumbres de la lírica. Con una orquestación que roza lo cinematográfico, esta joya atrapa por su perfección técnica y su final conmovedor. El segundo título, Rigoletto (Verdi): del 16 al 24 de octubre. Una obra que desnuda la perversa máquina del poder y la hipocresía social. La partitura de Verdi escala en contrastes entre lo sublime y lo grotesco, recordándonos la vigencia de sus temas tras un siglo y medio de historia.

Para Juventus Lyrica, la ópera es un tesoro que debe compartirse. Su Programa de Desarrollo de Audiencia permite que alumnos de escuelas públicas y privadas asistan a funciones de preestreno en horario escolar.

A esta tarea se suma la asociación Fígaro, que en 2025 convocó a más de 5.000 niños con propuestas como la premiada El barbero de Sevilla.

La innovación social de la compañía no se detiene: recientemente han integrado a adultos mayores de centros de jubilados a estas funciones, propiciando una convivencia intergeneracional donde el patrimonio lírico universal es el lenguaje común.

El esfuerzo detrás de la escena

Cada producción es una odisea que requiere apoyo. A través del Programa de Amigos, Juventus Lyrica invita a su público a involucrarse directamente en el sostenimiento de este ecosistema artístico. Los miembros acceden a beneficios exclusivos, como presenciar ensayos y conocer a los artistas, fortaleciendo el vínculo humano detrás de la música.

Como bien sostienen sus directoras, si creemos en el poder transformador del teatro y la música, entenderemos que sostener espacios como este no es un lujo, sino una necesidad para elevar la conciencia humana.

Venta de Abonos 2026: del 5 de marzo al 10 de abril. Sede: Av. Callao 1016, 4° A (lunes a viernes de 11:00 a 18:00).