San Nicolás: aun con crisis, confirman continuidad del transporte escolar tras pago de la Provincia

El transporte escolar en San Nicolás continuará, aun con deudas de pagos atrasados

La continuidad del transporte escolar en San Nicolás había quedado en duda en los últimos días debido a la falta de pago por parte de la Provincia. Sin embargo, con la llegada de los fondos correspondientes a los meses de junio y julio, desde el Consejo Escolar confirmaron que el servicio continuará funcionando con normalidad, al menos por el momento.

Rubén Cavaleri, tesorero del organismo, explicó que la presión ejercida desde los Consejos Escolares y la visibilización en distintos medios aceleraron la transferencia de los fondos. “Llegó el pago de junio y julio, así que por ahora los prestadores del servicio en San Nicolás continúan”, afirmó.

Aun siguen faltando meses de pagos para los encargados de transporte No obstante, Cavaleri advirtió que el retraso en los pagos genera incertidumbre y afecta tanto a los prestadores como a la comunidad educativa. Algunos recorridos ya se vieron interrumpidos por falta de oferentes, y varias empresas decidieron no renovar sus contratos debido a la demora en los abonos.

El tesorero también remarcó que esta situación golpea directamente a los estudiantes de familias de bajos recursos, para quienes el transporte escolar es esencial para garantizar el acceso a la educación.

Aunque el dinero recibido evitó una paralización inmediata del servicio, la preocupación persiste de cara a los próximos meses. Además, en un contexto de recortes presupuestarios, los Consejos Escolares advierten que también faltan partidas para el mantenimiento edilicio de las escuelas, lo que profundiza las dificultades del sistema educativo local.

