lunes 06 de octubre de 2025
    • LALCEC San Nicolás refuerza las mamografías gratuitas durante Octubre Rosa contra el Cáncer de Mama

    En el mes de prevención del cáncer de mama, LALCEC San Nicolás aumentará a 50 los turnos de mamografías gratuitas para mujeres sin cobertura médica.

    6 de octubre de 2025 - 12:00
    Refuerzan mamografías para controlar y evitar el cáncer de mama en LALCEC San Nicolás

    Diario El Norte

    En el marco del mes de sensibilización y prevención del cáncer de mama, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) San Nicolás anunció que reforzará su servicio de mamografías gratuitas durante Octubre. La institución, que realiza este estudio sin costo durante todo el año, incrementará de 40 a 50 los turnos mensuales para facilitar el acceso al diagnóstico temprano.

    “Realizamos mamografías gratis en San Nicolás todo el año a personas con bajos recursos o sin obra social; solo pedimos una pequeña colaboración para cubrir los costos. La única prevención para el cáncer de mama es la mamografía”, explicaron desde LALCEC local.

    Como solicitar turno para detectar y evitar el cáncer de Mama en San Nicolás

    Las mujeres interesadas pueden acercarse a la sede de la institución, ubicada en Mitre 339, o comunicarse al (0336) 4422207 para solicitar turno. Además del servicio de mamografía, LALCEC ofrece consultorios ginecológicos, PAP, colposcopía, estudios de patología mamaria, próstata, CROM bucal y atención psicológica, todos destinados a personas sin obra social.

    Desde la organización destacaron que LALCEC San Nicolás es la única entidad en la ciudad que brinda mamografías sin costo y, por ello, invitan a empresas, organismos y vecinos a colaborar mediante donaciones o asociándose con una cuota mensual. “El apoyo de la comunidad es fundamental para sostener este servicio de prevención que salva vidas”, remarcaron.

