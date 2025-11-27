jueves 27 de noviembre de 2025
    • La ciudad de San Nicolás avanza para adjudicar el Hospital Zona Sur al Grupo Oroño

    El Concejo Deliberante de San Nicolás tratará un proyecto urgente para autorizar que el Grupo Oroño gestione el Hospital de Zona Sur.

    27 de noviembre de 2025 - 14:31
    Este jueves podría entregarse la administración del Hospital de zona sur al Grupo Oroño, al igual que el centro de salud ubicado en zona oeste de la ciudad.

    Zona Norte

    El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá este jueves un proyecto de ordenanza urgente que habilita al Departamento Ejecutivo a adjudicar la administración del Hospital de Zona Sur al Grupo Oroño. La iniciativa, que también incluye al centro de salud de zona oeste, se presentará sobre tablas en la última sesión ordinaria del año.

    Adjudicación del Hospital Zona Sur: una decisión clave para el sistema local

    El proyecto que ingresará en la sesión de este jueves establece la autorización para que el Grupo Oroño asuma la administración del Hospital de Zona Sur, ubicado en avenida Savio y Rotonda Sur. La propuesta busca modificar el esquema actual de gestión para fortalecer la atención y optimizar recursos sanitarios.

    El tratamiento legislativo: ingreso y votación sobre tablas

    Fuentes legislativas confirmaron que el expediente será incorporado a último momento y se tratará directamente sobre tablas, un mecanismo habitual cuando se pretende agilizar el trámite parlamentario. La votación será en la misma sesión, sin pasar por comisiones, debido a la urgencia planteada por el Ejecutivo.

    También se incluye el centro de salud de la zona oeste

    Además del hospital de la zona sur, el proyecto contempla la adjudicación al Grupo Oroño del centro de salud ubicado en la zona oeste. De aprobarse, la empresa ampliará su presencia en el sistema sanitario de la ciudad, administrando dos estructuras clave para la atención de miles de vecinos.

