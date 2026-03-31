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    • El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna para cubrir la vacante de juez en la Cámara Civil

    El secretario de la Cámara Civil y Comercial de Pergamino fue incluido en la terna definida por el Consejo de la Magistratura bonaerense este martes.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    31 de marzo de 2026 - 19:02
    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna de postulantes para ser designado juez camarista de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino.

    El abogado pergaminense Adrián Morea integra la terna de postulantes para ser designado juez camarista de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino.

    LA OPINION

    El abogado pergaminense Adrián Morea, actual secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, fue incorporado a la terna de postulantes para cubrir la vacante de juez camarista, tras la definición adoptada este martes por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

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    La resolución aprobada en la última sesión del organismo provincial estableció el orden de mérito definitivo correspondiente al concurso para cubrir ese cargo en el fuero civil y comercial pergaminense, luego de resolver las impugnaciones presentadas por distintos aspirantes y consolidar las calificaciones finales.

    Lideraba el orden de mérito

    El actual secretario de la Cámara local ya encabezaba el orden de mérito provisorio y logró fortalecer aún más su posición a partir de una impugnación parcialmente admitida por la Sala Examinadora del Consejo de la Magistratura.

    A partir de esa reconsideración, su puntaje en antecedentes pasó de 77 a 82,5 puntos. Sumados los 90 puntos obtenidos en el examen escrito y los 100 alcanzados en la entrevista personal, Morea cerró el proceso con un total de 272,5 puntos sobre 300 posibles, el más alto del concurso, y se ubicó en el primer lugar del orden de mérito definitivo, en el marco de una convocatoria que registró 58 inscripciones para Pergamino, con postulantes provenientes de distintos puntos de la provincia.

    Trayectoria en el fuero local

    La inclusión de Morea en la nómina final representa un reconocimiento institucional a una trayectoria consolidada dentro del Poder Judicial local, donde desarrolla funciones técnicas de alta responsabilidad desde hace años, además de una formación académica y profesional especialmente sólida. Doctor en Derecho, con especializaciones vinculadas a la magistratura y al derecho de daños, y egresado de la Escuela Judicial bonaerense, articula su desempeño judicial con una sostenida actividad docente, autoral y doctrinaria. Su recorrido incluye la enseñanza de grado y posgrado, la publicación de libros y numerosos trabajos jurídicos, así como la participación en ámbitos técnicos y académicos de relevancia.

    Su presencia en esta instancia final también pone de relieve el valor de la territorialidad en la cobertura de cargos estratégicos, al tratarse de un postulante con arraigo en Pergamino y conocimiento directo de la realidad, las dinámicas y las necesidades del departamento judicial.

    Terna

    La terna elevada finalmente por el Consejo de la Magistratura quedó conformada por Adrián Oscar Morea, Pablo Martín Demaría y Guillermina Leontina Sosa, tres perfiles judiciales con trayectorias en distintos departamentos judiciales bonaerenses y del país.

    Pablo Martín Demaría se desempeña actualmente como secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, mientras que Guillermina Leontina Sosa ejerce como jueza de Familia en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, aunque anteriormente desarrolló parte de su carrera judicial en Pergamino.

    En el caso de Sosa, el Consejo también admitió parcialmente una impugnación vinculada a antecedentes de formación en Escuela Judicial, lo que le permitió mejorar su calificación y mantenerse entre los perfiles considerados para la instancia final.

    Definiciones de otros aspirantes

    La sesión de este martes no solo abordó la vacante en Pergamino, sino también otros concursos para magistraturas en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, dentro del proceso de cobertura de cargos vacantes en tribunales y cámaras de apelación.

    El procedimiento ahora continuará con la elevación formal de la terna al Poder Ejecutivo bonaerense, instancia en la que el gobernador deberá seleccionar uno de los postulantes para luego remitir el pliego al Senado provincial, donde se completará el proceso institucional de designación.

    La definición final permitirá cubrir una vacante estratégica dentro de uno de los tribunales de segunda instancia más relevantes del Departamento Judicial Pergamino, con competencia sobre causas civiles, comerciales y de familia de alta complejidad jurídica.

    La publicación del orden de méritos de los postulantes

    OdM-Prov-JCCC-31-03-25-PERG

    Orden de mérito para las postulaciones a las vacantes de juez camarista de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino.

    Impugnaciones

    impugnaciones

    Las impugnaciones surgidas en la sesión del Consejo de la Magistratura bonaerense.

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