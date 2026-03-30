Argentino y Comu, líderes invictos del Apertura de la APB

Con el triunfo de Gimnasia y Esgrima como visitante frente a Ricardo Gutiérrez por 78 a 45, en la noche de este domingo en el estadio “Chopo Montardit” de Arrecifes, se completó la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). El Lobo logró una victoria contundente en territorio visitante que le permite mantenerse como uno de los escoltas con tres triunfos y una derrota y confirmar su buen inicio de temporada.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Con la victoria de Gimnasia y Esgrima de Pergamino como visitante ante Ricardo Gutiérrez de Arrecifes por 78 a 45, se completó la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol. El “Lobo” se mantiene como escolta con récord 3-1, mientras que Argentino de Pergamino y Comunicaciones de Pergamino lideran con puntaje ideal (4-0). La quinta fecha comenzará este martes con el duelo entre Sirio Libanés de Pergamino y Argentino, y continuará el miércoles con el resto de la jornada. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
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