Argentino y Comu, líderes invictos del Apertura de la APB

Comunicaciones es uno de los dos líderes del Apertura y el miércoles viajará a Rojas. CLUB COMUNICACIONES PERGAMINO

Con el triunfo de Gimnasia y Esgrima como visitante frente a Ricardo Gutiérrez por 78 a 45, en la noche de este domingo en el estadio “Chopo Montardit” de Arrecifes, se completó la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB). El Lobo logró una victoria contundente en territorio visitante que le permite mantenerse como uno de los escoltas con tres triunfos y una derrota y confirmar su buen inicio de temporada.

La jornada había comenzado el viernes con cuatro encuentros. En Colón, Alianza superó a Sirio Libanés por 91 a 78, mientras que Comunicaciones se impuso con autoridad de local ante Pampa de Salto por 89 a 51. Por su parte, Argentino venció a Sportivo Rojas por 91 a 54 en el “Socios Fundadores”, y en un duelo más parejo, Juventud derrotó como visitante a Sports por 62 a 59.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Con la victoria de Gimnasia y Esgrima de Pergamino como visitante ante Ricardo Gutiérrez de Arrecifes por 78 a 45, se completó la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol. El “Lobo” se mantiene como escolta con récord 3-1, mientras que Argentino de Pergamino y Comunicaciones de Pergamino lideran con puntaje ideal (4-0). La quinta fecha comenzará este martes con el duelo entre Sirio Libanés de Pergamino y Argentino, y continuará el miércoles con el resto de la jornada. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar" View this post on Instagram Argentino y Comu, líderes Disputadas cuatro fechas, Argentino y Comunicaciones son los únicos invictos del torneo y lideran las posiciones con puntaje ideal (4-0), ratificando su condición de protagonistas, tal como viene ocurriendo en las últimas temporadas del básquetbol pergaminense.

Detrás aparecen Sportivo Rojas y Gimnasia, ambos con récord de 3 triunfos y 1 derrota, manteniéndose expectantes en la lucha por la punta. Más atrás, Alianza de Colón y Juventud suman dos victorias y dos caídas, mientras que Sirio Libanés y Ricardo Gutiérrez acumulan un registro de 1-3. Cierran la tabla Sports y Pampa de Salto, que aún no conocen la victoria en el certamen.

Se viene la quinta fecha La actividad continuará rápidamente, ya que la quinta fecha se disputará entre este martes y el miércoles, con un programa atractivo. Este martes, Sirio Libanés recibirá a Argentino desde las 21:15. En tanto, el miércoles, Sportivo Rojas será local ante Comunicaciones, Sports enfrentará a Alianza, Juventud jugará de local ante Ricardo Gutiérrez y Gimnasia recibirá a Pampa de Salto, todos desde las 21:15.

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