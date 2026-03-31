La Cisura de Silvio Rocanrol inicia su Gira Patagónica con un gran presente

Con una formación sólida y versátil, los integrantes de La Cisura de Silvio Rocanrol combinan potencia rockera y riqueza instrumental.

Cultura El Conservatorio de Música Pergamino lanza un Coro de Niños abierto a la comunidad, dirigido por Diego Moran

Se trata de un paso significativo en la historia de esta banda local, que se encamina a celebrar sus 18 años de trayectoria, consolidando un camino sostenido dentro de la escena independiente.

Con un estilo propio que fusiona el rock and roll barrial con baladas cargadas de sensibilidad, el grupo ha sabido construir una identidad sonora que le permitió ganarse un lugar destacado tanto en Pergamino como en la región.

La formación actual está integrada por Matías Miglioretti (voz), Maximiliano Mercado (guitarra y coros), Juan Ignacio Miglioretti (guitarra y coros), Damián Agüero (bajo), Juan Casih (batería), Patricio Tordó (saxo alto y tenor), Tomás Medina Van den Braber (trompeta) y Matías Recouso (armónica), una combinación que enriquece su propuesta musical con matices y potencia en cada presentación.

Gira Patagónica 2026

La Gira Patagónica comenzará el próximo jueves 2 de abril en Vintage Bar Cultural (Gral. Roca / Río Negro); continuará el viernes 3 en Tower Rock & Blues (Neuquén Capital); el sábado 4/4 en Feriachinamuerta (China Muerta / Neuquén) y Caída Libre Resto Bar (Cutral Co / Neuquén); y cerrará el domingo 5en House Craft Beer & Food (Catriel / Río Negro).

La Cisura de Silvio Rocanrol cuenta con la siguiente discografía: "Trece" (2013), "Rock and Roll mi Corazón (2019) y "Nueva Era" (2025).

El material de la banda se puede encontrar en distintas plataformas digitales: (Spotify, Youtube, Instagram y Facebook) como así también en formato físico.