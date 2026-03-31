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    • San Nicolás: Cerca de 150 voluntarios mejoran la Escuela N°40 en una nueva jornada solidaria

    La iniciativa “Voluntarios en Acción” avanza con tareas de pintura y mantenimiento en la Escuela N°40, de San Nicolás, beneficiando a más de 150 estudiantes.

    31 de marzo de 2026 - 17:10
    A pesar de la lluvia del sábado, unos 150 voluntarios participaron de la primera jornada de la 25° edición de “Voluntarios en Acción”, el programa impulsado por Ternium, con tareas de mejora en la Escuela Primaria N°40 de barrio Del Carmen.

    A pesar de la lluvia del sábado, unos 150 voluntarios participaron de la primera jornada de la 25° edición de “Voluntarios en Acción”, el programa impulsado por Ternium, con tareas de mejora en la Escuela Primaria N°40 de barrio Del Carmen.

    Opinando San Nicolás

    A pesar de las condiciones climáticas adversas, cerca de 150 voluntarios participaron este sábado de una nueva edición del programa “Voluntarios en Acción”, impulsado por Ternium, con el objetivo de mejorar las instalaciones de la Escuela Primaria N°40, ubicada en el barrio Del Carmen, de la ciudad de San Nicolás.

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    Avances en la primera jornada solidaria

    Durante el primer día de trabajo, los voluntarios llevaron adelante tareas de pintura y limpieza que permitieron concretar avances significativos en distintos sectores del edificio escolar. La jornada se desarrolló bajo la lluvia, pero no impidió el compromiso de los participantes.

    Continúan las tareas de mejora en la escuela

    La actividad continúa este domingo, en el horario de 8:30 a 17:00, en la intersección de Montevideo y Las Heras. Allí, los equipos de trabajo realizan pintura interior y exterior, mantenimiento general, jardinería y renovación del mobiliario, con el objetivo de generar mejoras duraderas en la institución.

    Impacto social del programa en la comunidad

    La Escuela N°40 cumple un rol fundamental en el barrio, al recibir a más de 150 estudiantes en jornada extendida y brindar servicio de almuerzo diario. Además, funciona como anexo de la Escuela Secundaria N°13. Desde su creación en 2014, el programa ya movilizó a más de 6.500 voluntarios y permitió reacondicionar 25 escuelas, consolidándose como una iniciativa de fuerte impacto social.

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