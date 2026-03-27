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    Cinema Pergamino renueva su cartelera con terror y romance para todos los gustos

    Llegan Te van a matar y No te olvidaré, mientras continúan opciones para toda la familia y se anticipa un evento especial para fans de los videojuegos.

    27 de marzo de 2026 - 09:00
    Te van a matar. Una exconvicta lucha por sobrevivir en un rascacielos controlado por un culto satánico.

    Te van a matar. Una exconvicta lucha por sobrevivir en un rascacielos controlado por un culto satánico.

    PRENSA
    No te olvidaré. Una mujer busca redención y el reencuentro con su hija tras salir de prisión.

    No te olvidaré. Una mujer busca redención y el reencuentro con su hija tras salir de prisión.

    PRENSA

    Cinema Pergamino presenta una nueva semana cargada de propuestas para distintos públicos. Entre los estrenos destacados se encuentran No te olvidaré y Te van a matar, dos producciones que exploran emociones opuestas: el drama romántico y el terror más visceral. Además, siguen en cartel títulos como Hoppers, Proyecto fin del mundo y GOAT, y ya se palpita el esperado avant premiere de Super Mario Galaxy, previsto para el miércoles.

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    Te van a matar

    Una exconvicta, un rascacielos de lujo y un culto satánico convierten a la cinta “They Will Kill You” en una interesante alternativa para disfrutar en pantalla grande.

    En los últimos años, el terror se ha volcado con fuerza hacia historias cada vez más sangrientas peculiares, y “Te van a matar” (en su idioma original: “They Will Kill You”) se suma a esa tendencia con una propuesta que combina horror, acción y comedia negra en pantalla grande. Así, firmada por el director ruso Kirill Sokolov y protagonizada por la actriz Zazie Beetz, la cinta llega bajo el respaldo de Warner Bros. y del sello de los hermanos Muschietti, nombres ya conocidos por revitalizar el género con títulos como “It”.

    Vale precisar que el proyecto reúne a un elenco que, además de Beetz, incluye a otras reconocidas figuras de la industria, como Myha’la, Tom Felton, Heather Graham y Patricia Arquette.

    De esta manera, se refuerza el interés del estudio por convertir al filme en uno de los lanzamientos de terror más comentados del año.

    Embed - TE VAN A MATAR Tráiler Español Latino (2026) Zazie Beetz

    ¿De qué trata Te van a matar?

    La historia de “Te van a matar” sigue a Asia Reaves, una exconvicta que busca empezar de cero y responde a un aviso de trabajo como empleada doméstica en The Virgil, un rascacielos de Manhattan tan lujoso como inquietante.

    Entonces, lo que parece un empleo rutinario pronto se transforma en una pesadilla cuando descubre que los residentes forman parte de un culto demoníaco responsable de misteriosas desapariciones a lo largo de los años.

    En este contexto, nuestra protagonista deberá sobrevivir una sola noche dentro de este “laberinto trampa” lleno de pasillos, departamentos y salas secretas diseñadas prácticamente como un parque de diversiones mortal para el grupo satánico.

    Duración: 94 minutos. Calificación: apta mayores de 16 años.

    No te olvidaré

    Embed - No te Olvidaré | Tráiler Oficial - HD

    Basada en el fenómeno literario de la autora exitosa Colleen Hoover.

    Tras una salida perfecta con su novio, Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su ciudad natal en Wyoming, con la esperanza de reconstruir su vida y tener la oportunidad de reencontrarse con su pequeña hija, Diem, a quien nunca ha conocido.

    Cuando los abuelos de Diem, quienes tienen la custodia, se niegan rotundamente a permitirle verla, Kenna encuentra una compasión inesperada, y luego algo más profundo y verdadero, en Ledger, un exjugador de la NFL y dueño de un bar local. A medida que su amor secreto se desenvuelve, aumentan los riesgos para ambos, llevando a Kenna hacia la redención y, finalmente, hacia la esperanza de una segunda oportunidad.

    Dirección: Vanessa Caswill. Actores principales: Tyriq Withers, Maika Monroe. Género: romance, drama. Origen: Estados Unidos. Duración: 112 minutos. Calificación: apta mayores de 13 años con reservas.

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