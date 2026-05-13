Le robaron al cura de Arrecifes mientras celebraba misa en la parroquia San José

Un insólito hecho delictivo ocurrió en Arrecifes, mientras se estaba desarrollando la misa vespertina en la Iglesia San José de los Arrecifes, templo central de la ciudad.

Un llamativo episodio de inseguridad sacudió a la comunidad de Arrecifes durante el último fin de semana. Mientras el padre Alejandro Velice celebraba la misa vespertina en la parroquia San José, delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada junto al templo y se llevaron dinero en efectivo correspondiente a las colectas realizadas en la iglesia.

El hecho ocurrió el domingo entre las 19 y las 20 horas, en momentos en que decenas de fieles participaban de la ceremonia religiosa en la Iglesia San José de los Arrecifes, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad.

Según trascendió, los delincuentes aprovecharon que el sacerdote se encontraba al frente de la celebración para ingresar a la casa parroquial, situada en el mismo predio de la iglesia. La vivienda del padre Alejandro Velice se encuentra lindera al templo, lo que permitió que el robo pasara inadvertido hasta que concluyó la misa.

De acuerdo con la información conocida, los autores del hecho habrían accedido por el sector de Cáritas, sobre calle Saavedra. Una vez allí, rompieron el vidrio de una ventana del lavadero y lograron ingresar al interior de la propiedad.

Se llevaron dinero de las colectas y revisaron cajones

Al finalizar la ceremonia religiosa, el padre Velice regresó a su vivienda y encontró varios cajones abiertos y signos evidentes de que alguien había revisado distintas dependencias del inmueble.

Los delincuentes sustrajeron exclusivamente dinero en efectivo, correspondiente a las colectas que el sacerdote tenía guardadas en la casa parroquial. No se reportó el faltante de otros objetos de valor, lo que refuerza la hipótesis de que los autores del robo sabían exactamente qué buscaban.

El hecho generó preocupación entre los vecinos y miembros de la comunidad católica de Arrecifes, quienes expresaron su sorpresa e indignación por un episodio ocurrido en un lugar considerado de encuentro espiritual y solidaridad.

Crece la preocupación por los hechos de inseguridad en Arrecifes

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el avance de la investigación ni sobre la posible identificación de los responsables.

El robo al sacerdote se suma a una serie de hechos delictivos registrados en las últimas semanas en distintos puntos de Arrecifes, alimentando la preocupación de los vecinos por la situación de seguridad en la ciudad.

La noticia tuvo un fuerte impacto en la comunidad religiosa local, no solo por el perjuicio económico ocasionado, sino también por el simbolismo del hecho: un robo perpetrado mientras se desarrollaba una misa y en un espacio dedicado a la fe y al trabajo solidario.

Ahora se espera que las autoridades analicen cámaras de seguridad y recaben testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.