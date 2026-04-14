La brigada motorizada de la Policía Local aprehendió a una mujer que ocultaba dosis de cocaína y marihuana

La brigada motorizada de la Policía local aprehendió a una mujer de 31 años que ocultaba dosis de cocaína y marihuana dentro de frascos en el interior de una riñonera.

En un procedimiento realizado este martes por la noche en Pergamino, efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local aprehendieron a una mujer de 31 años que transportaba estupefacientes fraccionados en una riñonera , listos para su presunto consumo, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

Detuvieron al colombiano líder de una banda de salideras bancarias que pinchaban ruedas que operó en Pergamino

El operativo tuvo lugar alrededor de las 20:30 en calle Markintach, cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), en tareas de patrullaje preventivo, procedió a la identificación de la sospechosa en la vía pública.

Durante la requisa, los uniformados detectaron que la mujer llevaba una riñonera en cuyo interior ocultaba dos frascos con sustancias ilícitas.

En uno de ellos hallaron 16 envoltorios que contenían una sustancia blanquecina, similar al clorhidrato de cocaína, con un peso total de 3,60 gramos.

Marihuana

En el segundo recipiente, en tanto, se incautó una sustancia de color verde parduzco, compatible con marihuana, que arrojó un pesaje de 4,56 gramos.

A partir de estos elementos, los efectivos procedieron a la inmediata aprehensión de la mujer, quien fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, con la participación de la Unidad de Coordinación de Estupefacientes. La imputación corresponde al delito de tenencia simple de estupefacientes, contemplado en la Ley 23.737.

Dosis en frascos

Fuentes policiales indicaron que la modalidad de fraccionamiento en envoltorios y su almacenamiento en frascos es una práctica habitual tanto para el consumo personal como para la eventual comercialización, aunque en este caso la calificación inicial responde a la tenencia simple.

La investigación continuará con el análisis de los elementos secuestrados y las circunstancias en las que la mujer se encontraba en posesión de las sustancias ilegales.