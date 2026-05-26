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    • El voraz incendio de un camión obligó al chofer a abandonar la unidad por la rápida expansión del fuego

    El incendio de un camión se produjo este martes por la noche en la ruta nacional 8, en sentido a Buenos Aires, entre el acceso a Pinzón y la ruta 188.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    26 de mayo de 2026 - 22:21
    El voraz incendio de un camión obligó al chofer a abandonar la unidad por la rápida expansión del fuego

    El voraz incendio de un camión obligó al chofer a abandonar la unidad por la rápida expansión del fuego

    LA OPINION

    Un camión se incendió de manera voraz durante la noche de este martes en la autopista de la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 233, en el carril con sentido hacia Buenos Aires, entre el acceso a Pinzón y la intersección con la ruta nacional 188, en cercanías del Hotel Howard Johnson de Pergamino. El episodio generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por la zona y motivó un aviso urgente al sistema de emergencias 911.

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    Incendio en la autopista

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    El voraz incendio de un camión obligó al chofer a abandonar la unidad por la rápida expansión del fuego

    El voraz incendio de un camión obligó al chofer a abandonar la unidad por la rápida expansión del fuego

    De acuerdo a los primeros reportes realizados por ocasionales testigos, el foco ígneo afectó a un camión con semirremolque que se encontraba detenido sobre la autovía mano hacia Capital Federal. Las llamas avanzaron rápidamente y podían observarse desde varios cientos de metros, iluminando el sector de la traza nacional.

    Un conductor que circulaba por el lugar relató que decidió alejarse de inmediato debido a la magnitud del fuego y a la imposibilidad de comunicarse con rapidez, ya que en ese tramo de la autopista la señal de telefonía celular es deficiente.

    Según expresó el automovilista que alertó a las autoridades, el incendio se desarrollaba entre las bajadas del acceso a Pinzón y la ruta nacional 188, en una zona donde habitualmente circula una importante cantidad de transporte pesado y vehículos particulares.

    Rescatistas

    Tras el llamado al 911, se aguardaba la llegada de dotaciones de Bomberos para controlar el incendio del transporte de carga y evitar que las llamas alcanzaran por completo el semirremolque o provocaran riesgos para otros vehículos que transitaban por la ruta 8.

    Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas que originaron el fuego ni tampoco si el chofer del camión sufrió lesiones. Tampoco se informó si el tránsito debió ser interrumpido parcialmente mientras trabajaban los equipos de emergencia.

    El siniestro generó preocupación entre quienes circulaban por el corredor vial, especialmente por tratarse de un sector de alta circulación nocturna y por la intensidad de las llamas que envolvían al vehículo pesado.

    Tránsito en autopista

    La autopista de la ruta nacional 8 es uno de los corredores más transitados del norte bonaerense y conecta a Pergamino con distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Los episodios vinculados a incendios vehiculares suelen provocar demoras, reducción de carriles y complicaciones para la circulación.

    Las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución en la zona afectada, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de emergencia desplegado sobre la calzada.

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