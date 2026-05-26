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    • Mega estafa cripto: una investigación de la Justicia bonaerense terminó con 21 detenidos

    La Justicia de Pergamino y de otros nueve Departamentos Judiciales bonaerenses participaron de los allanamientos denominados "Operativos Fake Coins".

    26 de mayo de 2026 - 22:37
    Las personas detenidas están vinculadas a estafas informáticas.

    Las personas detenidas están vinculadas a estafas informáticas.

    LA OPINION

    En lo que representa el golpe más importante de los últimos tiempos contra las organizaciones delictivas dedicadas a los fraudes digitales, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires coordinó un imponente despliegue federal para desbaratar organizaciones criminales dedicadas a defraudaciones digitales recientes.

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    Bajo el nombre de Operativo «Fake Coins», las fuerzas de seguridad ejecutaron 90 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, logrando la detención de 21 personas y el desbaratamiento de una compleja red de estafas de inversión, aplicaciones falsas y lavado de activos a través de criptomonedas.

    De acuerdo con las estimaciones preliminares provistas por el Ministerio Público bonaerense, el perjuicio económico provocado por estas maniobras fraudulentas asciende, en principio, a casi 3.000 millones de pesos ($3.000.000.000). La investigación penal preparatoria se originó a partir de más de un centenar de denuncias radicadas en distintas jurisdicciones, lo que permitió a los sabuesos detectar un patrón común en la captación de las víctimas.

    El mapa del operativo y el impacto en la Región Sur

    El histórico procedimiento fue coordinado por el Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos, liderado por el Dr. Rafael García Borda y la Dra. Sabrina Lamperti, bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, comandada por el Dr. Francisco Pont Verges. Las acciones integraron el trabajo de agentes fiscales de diez departamentos judiciales bonaerenses.

    Magistrado y funcionario de Pergamino

    La Justicia de Pergamino participó de los allanamientos con las unidades especializadas en las investigaciones de delitos digitales de defraudaciones.

    En la zona sur del Conurbano, el peso de las investigaciones recayó sobre dos dependencias clave:

    Lomas de Zamora: El operativo local estuvo bajo la dirección del agente fiscal Dr. Gustavo Javier Martínez.

    Quilmes: Las pesquisas fueron encabezadas por el fiscal general adjunto, Dr. Daniel Ernesto Ichazo, junto al ayudante fiscal Dr. Leandro Montejo y la secretaria Dra. Gisela Gorosito.

    La Justicia de Lomas de Zamora solicitó 25 allanamientos. que derivaron en 5 detenciones. Se secuestraron celulares y computadoras así como anotaciones manuscritas de operaciones bancarias

    Asimismo, la División Investigaciones Cibercrimen AMBA SUR III – Florencio Varela de la Policía de la Provincia de Buenos Aires aportó personal especializado para las tareas operativas de campo en la región. A nivel nacional, los allanamientos fueron efectivizados por la Policía Federal Argentina (PFA) a través de su Dirección General de Cibercrimen, contando además con el apoyo de la Policía de Mendoza y juzgados de rogatorias de CABA, Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

    Secuestro récord: superó el hito de RainbowEx

    Los resultados de las irrupciones en los búnkeres informáticos arrojaron números sin precedentes para la provincia. Los uniformados lograron el secuestro en efectivo de 60 millones de pesos y la histórica incautación y congelamiento de fondos en criptoactivos por más de 8.000.000 USDT (el token digital atado al valor del dólar estadounidense). A esto se le sumó el decomiso de un arsenal tecnológico compuesto por CPU, tablets, computadoras y 80 teléfonos celulares de última generación.

    Desde la Procuración destacaron que el volumen de billeteras virtuales congeladas —logrado gracias a la cooperación de empresas proveedoras de servicios de activos virtuales— representa la mayor incautación de la historia reciente de la provincia, superando incluso los 2 millones de dólares secuestrados en 2024 durante la resonante operación contra la plataforma RainbowEx.

    Las tres modalidades de estafa desbaratadas

    Los especialistas en cibercrimen lograron segmentar el accionar de las distintas bandas interceptadas en tres grandes tipologías delictivas:

    Estafas de inversión con «asesores» falsos: Los estafadores utilizaban las redes sociales y anuncios web para prometer ganancias suculentas, rápidas y seguras, imitando logos y diseños de firmas legítimas y usando caras de famosos para validarse. Incluso lograron subir una aplicación apócrifa a la tienda oficial Google Play Store para simular operaciones bursátiles y de trading. Los supuestos asesores financieros guiaban a los usuarios a transferir fondos de forma sucesiva. Ninguno estaba registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

    Hackeos de WhatsApp y triangulación internacional: En investigaciones vinculadas al Departamento Judicial de Azul, se detectó una red que robaba cuentas de WhatsApp para ofrecerles venta de dólares a los contactos de las víctimas. El dinero robado se transfería a cuentas radicadas en Mendoza y González Catán (La Matanza), donde luego se compraban USDT en operaciones P2P dentro de la plataforma Binance, para terminar siendo girados a usuarios en Venezuela mediante Binance Pay. En estas intervenciones se secuestraron más de 4.000 USDT y se descubrió el uso de un solo código IMEI para activar más de 100 líneas telefónicas delictivas.

    Plataformas de origen chino e «Infostealers»: El Departamento Judicial de San Isidro desmanteló una célula criminal integrada por ciudadanos de origen oriental. Esta facción se dedicaba a desarrollar y distribuir aplicaciones falsas y plataformas de piratería digital que vulneraban la propiedad intelectual. Los programas traían ocultos virus del tipo infostealer, diseñados para robar ilegalmente las claves, contraseñas e información bancaria de los usuarios. Solo a esta banda se le bloquearon los 8 millones de dólares en criptoactivos tras un minucioso seguimiento de trazabilidad digital.

    Los 21 detenidos quedaron a disposición de las distintas fiscalías intervinientes, enfrentando cargos por estafas reiteradas, asociaciones ilícitas, lavado de activos e infracciones a la ley de propiedad intelectual.

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