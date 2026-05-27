Susto en el barrio Santa Julia por el incendio de una casa

El incendio en la casa de la planta alta fue extinguido con celeridad y no hubo personas lesionadas ni gran expansión del fuego.

En los primeros minutos de la tarde de este miércoles en el barrio Santa Julia se produjo un principio de incendio en una casa familiar que provocó susto entre los moradores y los vecinos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas por el siniestro que fue controlado por las unidades de emergencias que se desplegaron rápidamente.