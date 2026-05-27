Susto en el barrio Santa Julia por el incendio de una casa

En los primeros minutos de la tarde de este miércoles en el barrio Santa Julia se produjo un principio de incendio en una casa familiar que provocó susto entre los moradores y los vecinos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas por el siniestro que fue controlado por las unidades de emergencias que se desplegaron rápidamente.
Unidades de emergencias de Patrulla Urbana, rescatistas, operarios de la Cooperativa Eléctrica y fuerzas policiales se desplegaron ante la situación que acontecía en esa vivienda.
Las causas del principio de incendio dentro de la morada no trascendieron; pero podría haber sido generada por el funcionamiento defectuoso de un artefacto hogareño presuntamente vinculado a la calefacción.
incendio-casa-barrio-santa-julia-pergamino-004
incendio-casa-barrio-santa-julia-pergamino-002
incendio-casa-barrio-santa-julia-pergamino-005
incendio-casa-barrio-santa-julia-pergamino-007