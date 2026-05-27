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    • Susto en el barrio Santa Julia por el incendio de una casa

    Este miércoles alrededor de las 13:00 en Alberdi al 3.000 se produjo un incendio en una vivienda de planta alta que generó el despliegue de emergencias.

    27 de mayo de 2026 - 14:06
    El incendio en la casa de la planta alta fue extinguido con celeridad y no hubo personas lesionadas ni gran expansión del fuego.

    El incendio en la casa de la planta alta fue extinguido con celeridad y no hubo personas lesionadas ni gran expansión del fuego.

    LA OPINION

    En los primeros minutos de la tarde de este miércoles en el barrio Santa Julia se produjo un principio de incendio en una casa familiar que provocó susto entre los moradores y los vecinos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas por el siniestro que fue controlado por las unidades de emergencias que se desplegaron rápidamente.

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    Unidades de emergencias de Patrulla Urbana, rescatistas, operarios de la Cooperativa Eléctrica y fuerzas policiales se desplegaron ante la situación que acontecía en esa vivienda.

    Las causas del principio de incendio dentro de la morada no trascendieron; pero podría haber sido generada por el funcionamiento defectuoso de un artefacto hogareño presuntamente vinculado a la calefacción.

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