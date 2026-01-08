jueves 08 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Justicieros a rebencazos: Difunden un video donde vecinos golpearon con un rebenque a un menor por un robo

    Al adolescente de 14 años lo agredieron vecinos justicieros a rebencazos porque presuntamente lo acusan de haberles robado.

    8 de enero de 2026 - 15:45
    Los vecinos justicieros están siendo investigados por la Fiscalía 1 al agredir a un menor de 14 años de edad.

    Los vecinos justicieros están siendo investigados por la Fiscalía 1 al agredir a un menor de 14 años de edad.

    LA OPINION

    Un video que comenzó a circular en las últimas horas por redes sociales generó fuerte conmoción al mostrar un episodio de extrema violencia ocurrido en la zona oeste de la ciudad, donde un grupo de vecinos sorprendió a un adolescente dentro de una obra en construcción y lo sometió a un violento interrogatorio, propinándole golpes con un rebenque.

    Lee además
    Chocaron dos motos en la esquina de Irlanda y Sarratea en la mañana de este jueves.

    Dos conductoras de motos resultaron lesionadas tras un choque en una esquina del barrio Acevedo
    El fiscal Nelson Mastorchio y el director de Cibercrimen, José Cifuentes, brindaron detalles de los allanamientos que lograron recuperar los sanitarios obtenidos mediante fraudes. video

    El fiscal Nelson Mastorchio y José Cifuentes dieron detalles de los allanamientos que desbarataron una banda

    Las imágenes, de alto contenido sensible, registran el momento en el que varias personas —algunas de ellas con boinas y vestimenta asociada a tareas rurales o de trabajo— rodean al menor y lo increpan a los gritos, acusándolo de haber participado en reiterados robos de herramientas, cables, materiales de construcción y pertenencias personales de quienes llevan adelante la obra con esfuerzo propio.

    Vecinos justicieros

    En el video se observa cómo, en medio de amenazas y agresiones físicas, los hombres utilizan un rebenque —elemento frecuentemente empleado en actividades ecuestres y manejo de ganado— para golpear al adolescente, mientras le exigen que revele el paradero de los objetos sustraídos. El castigo se intensifica a medida que los agresores reclaman nombres de supuestos cómplices y de personas del barrio que, según indican, comprarían la mercadería robada.

    Durante el violento episodio, el menor intenta desviar las acusaciones señalando a otros jóvenes, en un intento por frenar la agresión. El intercambio deja en evidencia una tensa negociación forzada, en la que el adolescente busca poner fin al castigo físico aportando información bajo coerción.

    El hecho expone una clara situación de justicia por mano propia, motivada —según surge del propio diálogo registrado— por el hartazgo de los vecinos ante hechos reiterados de inseguridad y robos en obras en construcción del sector. No obstante, la violencia ejercida contra un menor constituye un delito y podría derivar en responsabilidades penales para los agresores, independientemente de las sospechas que pesen sobre el adolescente.

    Hasta el momento no trascendió si el episodio fue denunciado formalmente ante la Policía o la Justicia, aunque el material audiovisual ya circula ampliamente y podría dar lugar a una investigación de oficio. El caso vuelve a poner en debate los límites de la reacción vecinal frente al delito y las graves consecuencias legales y humanas que implica recurrir a la violencia y al castigo físico fuera del marco de la ley.

    El fiscal Fernando Pertierra habría iniciado una investigación de oficio ante las repercusiones del video por todo lo que involucra e interpela a la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dos conductoras de motos resultaron lesionadas tras un choque en una esquina del barrio Acevedo

    El fiscal Nelson Mastorchio y José Cifuentes dieron detalles de los allanamientos que desbarataron una banda

    Choque por alcance en la Ruta 8: hospitalizaron al conductor de una camioneta que chocó a un camión

    Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas

    Pergamino: no le pagaron un flete y descubrieron maniobras para robar materiales de construcción

    Robo frente a la Terminal: un ladrón forzó un local, rompió cámaras y se llevó dinero y mercadería

    Más de 100 causas en cinco días: la Fiscalía 8 intervino en delitos graves durante el inicio del año

    Intensa persecución y detención de un convicto con arresto domiciliario que circulaba en moto por el centro

    Hallaron semi desmantelada la moto robada del local de avenida Marcelino Ugarte

    Intento de suicidio: un adulto mayor se disparó en el pecho y fue trasladado de urgencia al Hospital San José

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Chocaron dos motos en la esquina de Irlanda y Sarratea en la mañana de este jueves.

    Dos conductoras de motos resultaron lesionadas tras un choque en una esquina del barrio Acevedo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Municipio de San Nicolás recordó que continúa habilitada la tienda online oficial, un espacio donde vecinos y visitantes pueden adquirir productos con identidad local durante todo el año.

    San Nicolás mantiene activa su tienda de compras online oficial con productos locales y fines solidarios
    Los vecinos justicieros están siendo investigados por la Fiscalía 1 al agredir a un menor de 14 años de edad.

    Justicieros a rebencazos: Difunden un video donde vecinos golpearon con un rebenque a un menor por un robo

    Pergamino crece en materia de Transparencia Fiscal y se consolida como municipio de cumplimiento estricto

    Pergamino crece en materia de Transparencia Fiscal y se consolida como municipio de cumplimiento estricto

    Un grupo de vecinos de la ciudad de Ramallo volvió a alzar la voz ante una situación que aseguran se ha vuelto insostenible.

    Ramallo: vecinos de la zona arenera denuncian abandono y ausencia de controles municipales

    A partir de ahora, y puesto que repusieron la tasa de pesaje para camiones, sólo pagarán este gravamen los vehículos de transporte de pasajeros que superen la capacidad de 40 asientos.

    Los colectivos que ingresen o salgan de San Pedro deberán pagar una tasa municipal por viaje