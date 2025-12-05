El Concejo Deliberante renovó 10 bancas y definió nuevas autoridades

Este viernes el Concejo Deliberante de Pergamino realizó su sesión preparatoria para formalizar la incorporación de los diez concejales elegidos el 7 de septiembre. El acto abrió un nuevo ciclo legislativo, con cambios en la composición interna y expectativas sobre la dinámica política que regirá en los próximos años.

Alejandro Masagué, Macarena García Santander, Ignacio Ostertag y Brisa Quevedo asumieron en nombre de Fuerza Patria. El bloque inicia su período buscando afianzar su presencia en el recinto y sumar iniciativas que reflejen su plataforma local. El bloque está integrado además por Silvia Viera, Bernardo Fiore y Nicolás Cabrera, que tienen mandato por dos años más.

Gustavo Ciuffo, Inés Bergroth y Donato Cignolli se incorporaron como representantes de HECHOS. Su llegada apunta a fortalecer el trabajo territorial del espacio y acompañar proyectos vinculados al desarrollo urbano, la infraestructura y la producción. Se suman al bloque oficialista de Juntos por el Cambio por lo que el espacio funcionará bajo la denominación de Juntos por el Cambio-HECHOS. Los que siguen por dos años más en este espacio son Ignacio Maiztegui, Giuliana Rueda y Gabriela Taruselli.

También quedaron formalmente en funciones Ezequiel Montenegro, Carla Lantella y Gabriel Gattelet, quienes llevarán al recinto la impronta liberal del espacio en esta nueva etapa legislativa. En este bloque siguen Jorge Dib y Gabriel Figueroa; en tanto que Ivana Tribouley se escindió del espacio y tiene su unibloque.

Renovación de autoridades del HCD

Durante la misma jornada se definió la mesa de conducción para el período entrante. Gabriela Taruselli quedó al frente de la presidencia, mientras que Jorge Dib fue elegido vicepresidente primero, Gabriel Figueroa vicepresidente segundo y Lucio Tezón secretario.

Acompañamiento institucional

El acto contó con la presencia del intendente Javier Martínez, funcionarios municipales, legisladores provinciales y nacionales, autoridades judiciales, consejeros escolares, referentes de instituciones intermedias, delegados de los pueblos de campaña y colegios profesionales.

Décimo novena sesión ordinaria

La décimo novena sesión ordinaria -primera de la prórroga del período- se realizará el martes 9 de noviembre. Allí se tratarán, entre otros temas, la modificación presupuestaria del Concejo y la autorización del proceso de selección para la concesión de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Esta sesión se llevará adelante con los actuales concejales, ya que los nuevos asumirán formalmente el 10 de diciembre.