San Pedro: Fuerte reacción vecinal por la despedida de concejales en la última sesión del año

La última sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante de San Pedro dejó algo más que discursos de despedida: generó una fuerte reacción entre vecinos que expresaron su descontento en redes. Con mensajes cargados de ironía, enojo y reclamos, cuestionaron el desempeño de los concejales salientes y la falta de respuestas durante su gestión.

Críticas por la falta de respuestas y reclamos sin atender Varios vecinos recordaron que durante años presentaron notas, pedidos y argumentos sin obtener retorno. Selva cuestionó que los ediles no trabajan como los vecinos que “se levantan a las cinco de la mañana”, mientras otros manifestaron haber recibido “nada” a cambio de sus solicitudes. “Ojalá los nuevos no se dejen corromper”, expresó un usuario.

Reacciones indignadas y acusaciones de inacción Los comentarios fueron desde la ironía hasta el enojo manifiesto. “Parásitos”, escribió Taty, mientras que Javier afirmó que pensó que el título era “se despertaron”. Otros, como Alejandro y Raúl, consideraron que “no se notó mucho el trabajo”, y Mauricio ironizó con que “se trabaja mucho”, comentario que generó decenas de adhesiones.

Mensajes que exigen cambios y cuestionan el rol del concejal Concejales señalados como “caras rotas”, “vagos” o “atornillados a la banca” fueron parte del tono generalizado. Algunos vecinos pidieron un detalle de los proyectos presentados y aseguraron no conocer avances durante la gestión. “Nunca un proyecto bueno”, lamentó Pablo, mientras otros celebraron la llegada de caras nuevas con la esperanza de un verdadero cambio.

