viernes 05 de diciembre de 2025
    • San Nicolás: Luchelli fue ratificado como presidente del Concejo en una votación dividida y polémica

    En la ciudad de San Nicolás, el oficialismo retuvo la conducción del Concejo Deliberante pese a la paridad con la oposición.

    5 de diciembre de 2025 - 12:02
    Tras las asunciones de los diez nuevos concejales electos en septiembre, el Concejo Deliberante revisó y actualizó su cuadro de autoridades.

    El Norte

    En una sesión marcada por paridad y tensiones políticas, el Concejo Deliberante de San Nicolás ratificó a Daniel Luchelli como presidente. La votación dividida mostró el equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, aunque la aplicación de la Ley Orgánica permitió que el passaglismo retuviera todos los cargos principales.

    Médicos y especialistas, vinculadas al Programa de Atención Médica Integral para los jubilados y pensionados, confirmaron que hasta esta mañana no se había saldado la deuda que debía pagarse en noviembre.

    San Nicolás: Profesionales de la salud reclaman demoras de PAMI y advierten que seguirán en estado de alerta
    La temporada 2025 del ajedrez nicoleño se encamina a su cierre y lo hace con dos competencias, uno de ellos Campeonato Nicoleño, certamen principal del calendario, y el Torneo Abierto Paralelo 2025, que acompaña la actividad.

    San Nicolás: el Campeonato Nicoleño de Ajedrez y el Abierto Paralelo entran en etapas decisivas

    Renovación de autoridades y continuidad de Daniel Luchelli

    Con la asunción de los diez concejales electos en septiembre, el Concejo Deliberante actualizó su cuadro institucional. Pese a la paridad de bancas —10 para el oficialismo y 10 para la oposición—, Daniel Luchelli fue ratificado como presidente del Cuerpo. Su continuidad desde 2023 se sostuvo con los votos del bloque alineado con el intendente Santiago Passaglia.

    En la votación, el oficialismo respaldó la propuesta de Walter Montenegro, mientras que la oposición rechazó la moción de manera unánime. Ante el empate, primó lo dispuesto por el Artículo 21º de la Ley Orgánica de las Municipalidades: en caso de igualdad, prevalece el candidato del espacio más votado en la última elección municipal, condición que favoreció al passaglismo.

    Vicepresidencias: apoyo oficialista y rechazo opositor

    Tras definir la Presidencia, el Concejo avanzó con las designaciones de las vicepresidencias. Malena Albert quedó al frente de la Vicepresidencia Primera y Silvana Maldonado asumió como Vicepresidenta Segunda. Ambas integran el bloque oficialista, que volvió a imponerse con el mismo esquema de votos dividido 10 a 10.

    Los sectores opositores —entre ellos el peronismo, el kirchnerismo y una parte de los libertarios— cuestionaron que el oficialismo utilizara su condición de primera minoría para asegurarse todos los cargos jerárquicos del deliberativo. Pese a los reclamos, las designaciones quedaron firmes.

    La única votación unánime fue la del Secretario Legislativo, rol que continuará en manos de Marcelo López, empleado de larga trayectoria en el Concejo.

    Nuevos bloques y reacomodamiento político en San Nicolás

    En el recambio asumieron los concejales de Hechos —Celeste López, Walter Montenegro, Paula Candia, Carlos Maldonado y Natalia Spilere—, espacio que había sido el más votado en septiembre. El oficialismo anticipa que desde marzo conformará un bloque único bajo ese nombre, dejando atrás la marca Juntos por el Cambio.

    En la vereda opuesta, los electos por Fuerza Patria —Cecilia Comerio, Danilo Petroni y María Isabel Mancini— integrarían un solo bloque junto con los miembros del actual Unión por la Patria, que mantienen mandato hasta 2027.

    El panorama libertario aparece más fragmentado. Federico Chouhy y Mariana Aseff juraron por La Libertad Avanza, pero no se prevé una unificación con Lucas Lucero y Maciel Deatriz. Pese a las diferencias, hubo un gesto de acercamiento: Chouhy propuso a Lucero para la Vicepresidencia Primera y Deatriz a Aseff para la Segunda, movidas que finalmente no prosperaron.

