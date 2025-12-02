Zárate: Concejales recibieron a vecinos tras polémico desalojo en la rotonda de acceso a la ciudad

Concejales de Zárate recibieron a vecinos que se habían instalado en la rotonda de acceso a la ciudad La Voz

El viernes 6 de septiembre, previo a las elecciones legislativas, topadoras municipales demolieron viviendas en la rotonda de ingreso a Zárate, generando indignación entre los vecinos. Sesenta familias del barrio “El Golfito” quedaron en medio de la controversia, mientras concejales locales se reunieron para dialogar y avanzar hacia la regularización del terreno.

Desalojo polémico en Zárate: topadoras arrasan viviendas Vecinos denunciaron que las topadoras municipales, apoyadas por móviles del COZ y la Policía Bonaerense, comenzaron a derribar casas sin aviso previo. Muchas familias viven allí desde hace más de 20 años y poseen boleto de compra y venta, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad y el procedimiento del desalojo.

Intendente Matzkin aclara y confirma intervención judicial El intendente aseguró que el municipio actuó conforme a la resolución del Juzgado de Faltas y que el espacio pertenece al Estado nacional. Señaló que solo se podían derribar construcciones no habitadas, pero reconoció la confusión generada y defendió que se notificó a los vecinos, aunque ellos niegan haber recibido avisos previos.

Concejo Deliberante busca regularizar el barrio El Golfito Los concejales recibieron a los vecinos para analizar la situación y elaboraron un plan de acción que incluye regularización, plan de pagos y reparación de daños. La comisión de Bienestar y Hacienda trabaja en el expediente, que será informado al Juzgado de Faltas y la justicia federal, con la intención de resolver el conflicto antes de fin de año.

Compartí esta nota en redes sociales:





