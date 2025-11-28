viernes 28 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: El Concejo Deliberante anuncio la renuncian al 10 % de aumento y acompañan el gesto del Ejecutivo

    Ediles de San Pedro aprobaron por unanimidad la decisión de no percibir el aumento salarial otorgado a los municipales y replicaron el gesto del Ejecutivo.

    28 de noviembre de 2025 - 10:43
    En la última sesión ordinaria del año, los concejales aprobaron el proyecto relacionado con la renuncia al aumento del 10 por ciento que el Gobierno otorgó a los empleados municipales y repercute en las dietas.

    En la última sesión ordinaria del año, los concejales aprobaron el proyecto relacionado con la renuncia al aumento del 10 por ciento que el Gobierno otorgó a los empleados municipales y repercute en las dietas.

    La Opinion Semanario

    En la última sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de San Pedro aprobó por unanimidad la renuncia de los ediles al aumento salarial municipal del 10 por ciento dispuesto por el Ejecutivo para los empleados municipales. La medida, considerada un gesto de austeridad, se aplicará tanto a quienes concluyen su mandato como a quienes asumirán el 5 de diciembre.

    Lee además
    En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Privado Sadiv de San Pedro llevará a cabo una jornada de concientización bajo el lema Cuidá tus pies, protegé tu vida.

    San Pedro: Por el Día Mundial de la Diabetes habrá jornada gratuita en el hospital Sadiv
    La delegación reúne bailarines de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro.

    San Pedro: El Silbido presenta dos obras con la mira puesta en la Plaza Próspero Molina

    Renuncia al incremento y respaldo político

    Los 18 concejales votaron a favor de la resolución que formaliza la decisión de no percibir el aumento salarial. La concejala Candelaria Cuscuela ofició como vocera del cuerpo y sostuvo que, “en este contexto tan difícil”, acompañar la medida del Ejecutivo constituye “un gesto claro” y un compromiso institucional ante la situación económica.

    Qué pasa con los concejales jubilados

    Tras consultas sobre el impacto de la medida en los ediles jubilados, desde el Ejecutivo informaron a La Opinión que el IPS liquida haberes según la escala vigente, que sí contempla el incremento. Por ese motivo, el aumento debería reflejarse cuando el organismo realice el pago, generalmente entre 60 y 90 días después.

    Un aumento decretado y un conflicto abierto

    El 10 por ciento otorgado por el Gobierno municipal surgió tras el fracaso de las negociaciones paritarias con los sindicatos, que iniciaron un plan de lucha con paro y retención de tareas. Al anunciarlo, el Ejecutivo comunicó que tampoco lo cobrarían los funcionarios del gabinete, incluido el intendente, quien además expresó su deseo de que los sindicalistas se sumen al “gesto” dada “la buena remuneración” que perciben.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Por el Día Mundial de la Diabetes habrá jornada gratuita en el hospital Sadiv

    San Pedro: El Silbido presenta dos obras con la mira puesta en la Plaza Próspero Molina

    San Pedro: la Provincia confirma la obra de la nueva subestación de 132 kV en el Presupuesto 2026

    San Pedro: Museo de Casa Rosada pidió permiso para usar la carta de Sarmiento

    San Pedro: El Grupo Alacrán realizó un intenso entrenamiento de paracaidismo en el Aeroclub

    San Pedro: Salvador Di Stefano dará una charla sobre economía organizada por la Sociedad Rural

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    El Club Náutico San Pedro se consagró campeón nacional de Optimist por equipos

    San Pedro: Concesión por 20 años para la cooperativa Las Canaletas, avance clave en el Concejo

    San Pedro reforzó su perfil fluvial y portuario con su participación en ESNAV 2025

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín video

    Junín: El viaje extremo del youtuber que cruzó La Picasa sobre un tren de cargas y pasó por Junín

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás llevó adelante una extensa y trascendental doble jornada legislativa

    San Nicolás: Doble jornada clave en el HCD, aprobaron la Fiscal y Tarifaria y el Presupuesto 2026
    Este lunes de 17:00 a 21:00, en el Centro Cultural Registrarte se va a realizar una activación de la muestra colectiva Territorios Sensibles con la presencia de las artistas que guiarán al espectador por la exposición y compartirán su proceso creativo.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino despliega una agenda cultural para todos los gustos este fin de semana

    En la última sesión ordinaria del año, los concejales aprobaron el proyecto relacionado con la renuncia al aumento del 10 por ciento que el Gobierno otorgó a los empleados municipales y repercute en las dietas.

    San Pedro: El Concejo Deliberante anuncio la renuncian al 10 % de aumento y acompañan el gesto del Ejecutivo

    La reacción de Estudiantes tras las sanciones que AFA.

    El posteo de Estudiantes: respaldo a Verón, apoyo político y un conflicto que escala en el fútbol argentino

    Hoy, esa práctica renace en clave moderna: chefs de distintas partes del mundo las emplean para aromatizar cremas, postres y hasta cócteles.

    Las hojas que esconden un aroma inolvidable y un potencial gastronómico enorme