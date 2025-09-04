Cada mes, 250 nuevos conductores se suman en el Partido de Pergamino

El tránsito en Pergamino y en las localidades del Partido no deja de crecer. Según datos oficiales de la Dirección de Licencia de Conducir, dependiente del Municipio, cada mes alrededor de 250 personas realizan el trámite para obtener su primera licencia, lo que significa que un importante número de nuevos automovilistas se incorpora mensualmente a la circulación.

Esta oficina municipal, ubicada en calle Tucumán al 200, se ha convertido en el espacio de referencia para quienes inician este proceso, que no solo habilita la conducción de vehículos sino que también implica un paso fundamental en la vida cotidiana, la movilidad laboral y la independencia personal. Allí, personal especializado atiende diariamente a vecinos que se acercan para cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito y la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires.

Este importante procedimiento incluye la presentación de documentación personal, el examen psicofísico, la capacitación teórica y práctica, así como la evaluación final que garantiza que cada nuevo conductor esté en condiciones de circular con responsabilidad.

Desde el Municipio destacan que el proceso apunta no solo a entregar un carné, sino también a formar conductores conscientes y responsables, preparados para respetar las normas y contribuir a una convivencia más segura en calles y rutas.

La cifra de 250 licencias iniciales por mes refleja la constante renovación del parque automotor local, que se expande a medida que crece la población y se consolidan las nuevas generaciones de automovilistas. En este sentido, desde el área de Tránsito subrayan la necesidad de reforzar las campañas de educación vial, especialmente entre los jóvenes que, al obtener por primera vez su habilitación, se enfrentan al desafío de conducir en escenarios cada vez más complejos.

El Partido de Pergamino, con su extensa red de calles, caminos rurales y los accesos provinciales y nacionales, demanda una formación integral en seguridad vial. Por ello, el Municipio articula todas las acciones permanentes con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, para promover de esta manera el respeto por todas las normas y la prevención de accidentes.

Más gestiones en Pergamino

La oficina de licencias en Tucumán al 200 no solo atiende a quienes buscan obtener su primer carné, sino que también concentra las renovaciones y ampliaciones para los distintos tipos de vehículos. Sin embargo, el dato de los 250 nuevos conductores cada mes resulta elocuente respecto al dinamismo de la ciudad y sus pueblos, donde el tránsito constituye una de las temáticas centrales de la agenda pública.

En este contexto, las autoridades remarcan que manejar es un derecho, pero también una gran responsabilidad. La licencia es la herramienta que habilita, pero el compromiso de cada conductor será siempre el factor clave para construir un Pergamino más seguro y ordenado en materia vial.

Entre nuevas y renovaciones

En cuanto al volumen de los trámites, el servicio mantiene su ritmo habitual. Entre renovaciones y primeras licencias, el Municipio de Pergamino emite entre 70 y 80 documentos diarios. Los turnos se otorgan de lunes a viernes, distribuidos en dos franjas horarias, que fueron adaptadas con la llegada del invierno para facilitar la atención.

El primer turno, que tradicionalmente comenzaba a las 7:00, fue desplazado a las 8:00, mientras que el segundo inicia a las 9:30. Esta dinámica permite sostener la atención y acompañar la alta demanda estacional, especialmente en el receso de invierno.

No obstante, el problema operativo persiste: sin la tarjeta física, las personas que completan su trámite sólo reciben un comprobante temporal. Si bien dentro del casco urbano pueden circular sin inconvenientes, exhibiendo este documento junto a la licencia digital desde la “app Mi Argentina”, los problemas aparecen fuera del Municipio.

En controles sobre rutas, estaciones de servicio o retenes policiales, la exigencia de la licencia física se mantiene vigente, dado que los cuerpos de inspección y las fuerzas de seguridad dependen de las regulaciones provinciales, que aún no contemplan la plena validez de los formatos digitales.