Juicio oral por un abuso sexual: el fiscal pidió ocho años de prisión y el defensor reclamó la absolución

Esta semana se desarrolló en los Tribunales de Pergamino el juicio oral contra un hombre acusado de abuso sexual en perjuicio de una adolescente. El debate, que se extendió a lo largo de tres jornadas en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, concluyó este jueves con la lectura de los alegatos finales. El próximo 8 de octubre, al mediodía, se conocerá el veredicto.

El fiscal Fernando Delío, acompañado por la instructora judicial María Virginia Pérez, requirió una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo para el imputado, a quien acusó de abuso sexual con acceso carnal. Por su parte, el abogado defensor Maximiliano Brajer solicitó la absolución, al sostener que las pruebas reunidas en la causa no acreditan la existencia de un delito y que se trató de un encuentro consentido.

El juicio comenzó el lunes con los alegatos de apertura de las partes y la declaración de los testigos presentados por la Fiscalía. Estos testimonios apuntaron a reconstruir lo ocurrido la noche del 20 de agosto de 2022, cuando, según la denuncia, la adolescente de 17 años habría sido atacada sexualmente por el acusado, que en ese momento tenía 26 años.

En la segunda jornada, el miércoles, se escuchó a los testigos propuestos por la defensa, entre ellos personas del entorno del imputado que declararon sobre su personalidad y dieron detalles de la relación previa que existía entre ambos jóvenes.

La tercera y última audiencia se llevó a cabo el jueves por la mañana en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, presidida por la jueza Marcela Santoro. Allí, las partes expusieron sus alegatos de clausura, presentando los argumentos finales antes de que el Tribunal dicte sentencia.

La acusación fiscal

El fiscal Fernando Delío acompañado de la instructora judicial María Virginia Pérez encabezaron la acusación de la Fiscalía 7.

En su exposición, el fiscal Delío reconstruyó los hechos denunciados por la adolescente: en la noche de la celebración juvenil, realizada en un domicilio de calle Bombeo Esquivel al 1900, la joven se encontraba en estado de vulnerabilidad debido al consumo de alcohol. Ante esa situación, el acusado se ofreció a trasladarla a su domicilio en su vehículo.

Según la acusación, lejos de cumplir con ese traslado, el hombre desvió su recorrido y estacionó el rodado en la zona de avenida Alsina y San Nicolás. Allí habría forzado a la víctima a pasar a la parte trasera del vehículo, donde se consumó el abuso sexual. La adolescente relató que recuperó la conciencia mientras el acusado estaba sobre ella, y que le pidió que se detuviera para poder descender.

La investigación incorporó mensajes de WhatsApp intercambiados al día siguiente entre ambos, que fueron considerados como prueba por la Fiscalía y que, de acuerdo a los alegatos, confirmarían el relato de la joven y el estado de conmoción posterior de ella y su familia.

La postura de la defensa

En contraposición, el abogado defensor Brajer insistió en que lo ocurrido fue consentido y que no se probó ningún hecho de violencia. Cuestionó además la valoración de los testimonios y pidió a la jueza que absuelva a su cliente, entendiendo que no existen elementos jurídicamente válidos para sostener una condena.

Veredicto

Concluidas las exposiciones, la jueza Santoro anunció que el veredicto será dado a conocer el miércoles 8 de octubre al mediodía, tras analizar las pruebas producidas en el debate y las posturas de las partes.

El caso ha generado gran expectativa en el ámbito judicial de Pergamino, no solo por la gravedad de la acusación, sino también por tratarse de un proceso en el que se confrontan dos interpretaciones contrapuestas sobre los hechos: la de una adolescente que denunció haber sido abusada en un momento de extrema vulnerabilidad y la del acusado que sostiene que se trató de una relación sexual consentida.