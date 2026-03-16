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    • Estafas: alertan por correos que simulan ser de Arca y piden datos para renovar la clave fiscal

    Muchos contribuyentes fueron alertados por esta modalidad de estafas virtuales que se vienen dando en los últimos días.

    16 de marzo de 2026 - 15:33
    Advierten desde ARCA por estafas virtuales.

    Una nueva modalidad de estafa virtual comenzó a circular en los últimos días a través de correos electrónicos que suplantan la identidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca, exAfip). El mensaje invita a los contribuyentes a renovar la clave fiscal y exige el envío de documentación personal.

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    Según alertaron desde el organismo, se trata de un caso de phishing, una técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información sensible como datos personales o bancarios.

    Cómo funciona la estafa virtual

    El correo electrónico fraudulento utiliza el nombre, el logo institucional y una dirección de remitente similar a la oficial de Arca. En algunos casos, incluso incluye el número de DNI del destinatario para generar mayor credibilidad.

    En el cuerpo del mensaje se solicita que el contribuyente envíe una foto del DNI (frente y dorso) y un video selfie, con el argumento de “garantizar la continuidad y normalidad de las operaciones”.

    Sin embargo, desde el organismo recaudador aclararon que no se trata de una comunicación oficial y pidieron a los usuarios no responder ni compartir información personal.

    Advertencia oficial de Arca

    A través de sus canales institucionales, Arca recordó que no envía correos electrónicos solicitando datos personales, pagos ni descargas de archivos. También señaló que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal de comunicación directa con los contribuyentes.

    “El organismo nunca solicita pagos ni datos personales por correo electrónico. Los mensajes que enviamos solo notifican que existe una comunicación oficial disponible en el Domicilio Fiscal Electrónico”, indicaron desde la entidad.

    Además, remarcaron que la clave fiscal es personal y confidencial, por lo que no debe compartirse bajo ninguna circunstancia.

    Recomendaciones para evitar caer en el engaño

    No es la primera vez que circulan este tipo de correos falsos en nombre del organismo recaudador. Ante estas situaciones, especialistas en seguridad informática recomiendan:

    • No responder correos electrónicos que soliciten datos personales.

    • No ingresar a enlaces ni descargar archivos adjuntos enviados por remitentes desconocidos.

    • Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente.

    • Verificar la redacción del mensaje y la dirección web, ya que suelen contener errores o alteraciones.

    • Recordar que ningún organismo público ni entidad bancaria solicita claves o datos sensibles por mail, redes sociales o teléfono.

    En caso de recibir un correo sospechoso, se puede denunciar la situación enviando un mensaje a la casilla oficial de reportes de phishing del organismo.

    Las autoridades reiteraron la importancia de extremar los cuidados al interactuar en entornos digitales, ya que estas maniobras buscan aprovechar la confianza de los usuarios para cometer fraudes.

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