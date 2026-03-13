Cayó en Pergamino un chacal buscado por Interpol desde hacía 10 años

En Pergamino descubrieron el lugar en el que se ocultaba un sujeto que era buscado por la Justicia de Chascomús desde hace diez años.

El trabajo de observación e inteligencia desarrollado por un efectivo del Comando de Prevención Rural (CPR) de Pergamino fue determinante para localizar y detener en la zona rural a un chacal que llevaba una década prófugo de la Justicia de Chascomús.

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Era un convicto sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional vigente a través de Interpol por una causa de abuso sexual gravemente agravado.

La detención se concretó este jueves, luego de una investigación reservada que durante aproximadamente dos meses siguió un integrante del grupo operativo del CPR pergaminense, quien reunió indicios sobre el posible paradero del acusado en un sector rural aislado del partido de Pergamino.

Según pudo reconstruirse, el uniformado realizó parte de las tareas de seguimiento por iniciativa propia, utilizando incluso recursos personales para verificar movimientos en la zona. Entre ellos, un dron de uso particular con el que relevó montes y campos de difícil acceso hasta detectar el lugar donde presuntamente se ocultaba el sospechoso.

De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, la información obtenida fue elevada a la jefatura local del CPR, encabezada por la subcomisario Ayelén Labanca, quien articuló las actuaciones judiciales necesarias con la Fiscalía N° 9 de Chascomús, a cargo de la fiscal Daniela Bartoletti.

chacal-detenido-en-la-zona-rural-pergamino-001 En Pergamino descubrieron el lugar en el que se ocultaba un sujeto que era buscado por la Justicia de Chascomús desde hace diez años. LA OPINION

Resistencia al procedimiento

Con la orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Dolores, se desplegó un operativo conjunto del que participaron efectivos del CPR Pergamino, CPR Arrecifes, CPR Colón, la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Pergamino y personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

En una primera instancia, el allanamiento en el objetivo señalado arrojó resultado negativo, ya que el sospechoso no se encontraba en el punto inicialmente marcado.

Sin embargo, a partir de nuevas averiguaciones realizadas en el lugar por personal del Grupo Táctico Operativo del CPR, junto con la jefa y la segunda jefa de la dependencia, se detectó a un hombre en un campo lindero.

Cuando fue interceptado, el individuo se identificó con el nombre de José Luis Rodríguez, pero rápidamente surgieron inconsistencias en los datos aportados. La verificación mediante el sistema informático policial confirmó que la identidad declarada era falsa.

Con autorización del propietario del predio y aval de la fiscalía interviniente, los efectivos ingresaron al lugar donde el hombre se refugiaba. Allí, según consta en el parte policial, el sospechoso rompió un teléfono celular e intentó resistirse al procedimiento antes de ser reducido y aprehendido.

Un arma con pedido de secuestro

chacal-detenido-en-la-zona-rural-pergamino-005 En Pergamino descubrieron el lugar en el que se ocultaba un sujeto que era buscado por la Justicia de Chascomús desde hace diez años. LA OPINION

Durante la inspección del lugar donde permanecía oculto, el personal policial encontró una escopeta calibre 16, numeración 8216, junto con cuatro cartuchos de posta de guerra del mismo calibre.

La consulta radial determinó que el arma tenía pedido de secuestro activo desde el año 2000.

Ante ese hallazgo, tomó intervención también la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, quien dispuso notificar al detenido por tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento.

No se halló documentación personal en el lugar, lo que reforzó las sospechas sobre el uso sistemático de identidades falsas para evitar ser localizado.

Confirmaron su verdadera identidad

Posteriormente, el hombre fue trasladado a Pergamino para realizarle reconocimiento médico legal y quedó alojado con custodia policial en dependencias del CPR local.

Finalmente se estableció que se trataba de Juan Reynaldo García, quien continuaba aportando datos falsos incluso después de su detención, por lo que se dispuso además la extracción de fichas dactiloscópicas que serán remitidas a la Sección AFIS Junín para confirmación plena de identidad.

La causa por la que era buscado

El oficio judicial recibido posteriormente confirmó que sobre García pesaba una captura nacional e internacional en el marco de la causa caratulada:

“Abuso sexual reiterado, agravado por resultar gravemente ultrajante para la víctima, por haber sido cometido por un tutor y/o guardador, contra un menor de 13 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con corrupción de menores”.

La orden de captura estaba vigente por disposición del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial Dolores.

Investigación silenciosa y resultado clave

chacal-detenido-en-la-zona-rural-pergamino-003 En Pergamino descubrieron el lugar en el que se ocultaba un sujeto que era buscado por la Justicia de Chascomús desde hace diez años. LA OPINION

Fuentes cercanas a la investigación destacaron que la localización del prófugo fue posible por el seguimiento discreto de pistas rurales, observación aérea y trabajo territorial paciente desarrollado desde Pergamino.

El procedimiento quedó formalmente bajo supervisión del coordinador de Seguridad Rural Pergamino, comisario inspector Sebastián Leandro Medina.