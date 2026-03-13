Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un auto en la ruta 188 a la altura del barrio Viajantes

Hospitalizaron al conductor de la moto que chocó contra un auto frente al predio del Tiro Federal.

Un motociclista resultó con lesiones graves este viernes por la tarde tras protagonizar un choque con un automóvil en la ruta nacional 188, a la altura de calle 10, frente al barrio Viajantes, en uno de los accesos más transitados de Pergamino , donde intervino personal policial, una ambulancia del SAME y peritos de Policía Científica.

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El siniestro vial ocurrió alrededor de las 19:10 y fue reportado por personal del Departamento Zona Vial VIII Junín, a través del Destacamento Vial Pergamino, que acudió al lugar junto con efectivos de la Comisaría Tercera para ordenar la circulación y preservar la escena del impacto.

De acuerdo con la información oficial, por causas que son materia de investigación, una motocicleta Honda Tornado de 150 centímetros cúbicos circulaba por la ruta nacional 188 cuando colisionó con un automóvil Volkswagen Suran que se incorporaba desde calle 10 hacia la traza nacional.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos terminaron desplazados fuera de la cinta asfáltica, en la banquina lateral, lo que evitó que el tránsito quedara interrumpido, aunque durante varios minutos se realizaron maniobras preventivas para reducir la velocidad de circulación en ese sector.

Hospitalizaron al motociclista

El conductor de la motocicleta, un hombre de 44 años domiciliado en Pergamino, sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido en el lugar por una ambulancia del SAME, que posteriormente lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos San José para una evaluación médica más profunda.

Fuentes policiales indicaron que el automovilista, también vecino de Pergamino, resultó ileso y permaneció en el lugar a disposición de las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó bajo intervención de la Fiscalía del Departamento Judicial Pergamino, mientras personal de Policía Científica realizó las pericias accidentológicas para establecer con precisión la mecánica del choque.

Los investigadores buscan determinar prioridades de paso, velocidad de circulación y visibilidad en el cruce, un punto de acceso que en horarios de alto tránsito concentra movimientos de ingreso y egreso desde sectores urbanos cercanos al barrio Viajantes.

La instrucción judicial quedó a cargo de la Comisaría Tercera, mientras se aguardaban informes médicos sobre la evolución del motociclista hospitalizado.