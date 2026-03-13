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    • Allanaron una vivienda en barrio Centenario y aprehendieron a un joven por amenazas agravadas

    Durante el allanamiento secuestraron varios cuchillos, una munición calibre 9 milímetros, un rifle de aire comprimido y una planta de marihuana de casi dos metros de altura.

    13 de marzo de 2026 - 11:52
    Allanaron la casa del sospechoso para aprehenderlo y secuestrar elementos que acrediten la hipótesis de la investigación judicial.

    Allanaron la casa del sospechoso para aprehenderlo y secuestrar elementos que acrediten la hipótesis de la investigación judicial.

    LA OPINION

    Un procedimiento judicial realizado en la mañana de este jueves en una vivienda del barrio Centenario terminó con la aprehensión de un joven de 28 años investigado en una causa por amenazas agravadas. Durante el allanamiento, además, la Policía secuestró armas blancas, una munición de arma de fuego, un rifle de aire comprimido y una planta de marihuana de gran tamaño.

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    La diligencia fue ordenada en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial Pergamino y se concretó alrededor de las 7:00 en un domicilio de calle Vicente López al 1000, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Segunda.

    El operativo estuvo a cargo de personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de esa dependencia policial, bajo la Orden de Servicio Externa N° 64/26, librada para dar cumplimiento a una única orden de allanamiento vinculada a una causa caratulada como “Amenazas agravadas”.

    Secuestro de cuchillos

    Durante el ingreso al inmueble, los efectivos identificaron a dos personas presentes en la vivienda y concretaron la aprehensión del principal investigado.

    En el procedimiento se incautaron dos cuchillos tipo verijero con mango de madera, un cuchillo de capar con hoja metálica y mango de madera, un cuchillo tipo santoku de hoja ancha, una munición calibre 9 milímetros de punta chata y un rifle de aire comprimido sin marca ni numeración visible.

    Además, en el patio del domicilio se detectó una planta de cannabis sativa de aproximadamente 1,85 metros de altura, por lo que también se dio intervención a la fiscalía competente por infracción a la Ley de Estupefacientes.

    Intervención de dos fiscalías

    Por el hallazgo de la planta de marihuana, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, desde donde se dispuso notificar al morador de los alcances del artículo 60 del Código Procesal Penal y luego otorgarle la libertad.

    En paralelo, por la causa principal de amenazas agravadas, la UFIyJ N° 3 ordenó el traslado del joven aprehendido a sede policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes.

    Restricción judicial

    Una vez finalizados los recaudos legales, el acusado fue notificado formalmente de la formación de la causa penal, de una prohibición de acercamiento hacia la persona denunciante y posteriormente recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras continúa vinculado al expediente judicial.

    La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas procesales en función de los elementos secuestrados durante el allanamiento.

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