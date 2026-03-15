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    • Los tres ladrones de San Nicolás involucrados en el asalto a una familia de Acevedo ya tienen condenas

    En estos días sentenciaron al ladrón Damián Rodrigo González y ya recibieron penas de prisión: Emanuel Sosa y Marcos Torres. Falta veredicto para el remisero.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    15 de marzo de 2026 - 10:55
    En su momento, la comunidad de Acevedo, estuvo muy conmovida por el asalto de los ladrones a la familia reconocida de esa comunidad.

    En su momento, la comunidad de Acevedo, estuvo muy conmovida por el asalto de los ladrones a la familia reconocida de esa comunidad.

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    Tres delincuentes de San Nicolás ya están condenados por el asalto a una familia de la localidad de Acevedo ocurrido hace dos años y medio y que conmocionó a toda la comunidad y a la opinión pública pergaminense y de la región.

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    El asalto a una familia de Acevedo, que en septiembre de 2023 conmocionó a la comunidad, tuvo al tercer sentenciado a prisión por haber participado del atraco; tras un acuerdo del monto de condena entre la Fiscalía y la Defensa.

    El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, bajo la firma del juez Guillermo Mario Burrone, dictó una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo contra Damián Rodrigo González, un hombre de 31 años nacido en San Nicolás.

    El proceso, registrado bajo el número PE-75-2026, culminó mediante la modalidad de juicio abreviado tras el acuerdo alcanzado entre las partes. La resolución judicial puso fin a la incertidumbre sobre la autoría de un hecho que conmocionó a la tranquila localidad de Acevedo, cuando una familia fue sorprendida en su intimidad por una banda armada que desplegó una violencia inusitada para sustraer dinero y pertenencias.

    Asalto a la familia de Acevedo

    La reconstrucción de los hechos, plasmada en el veredicto, remonta el origen de la planificación al 27 de septiembre de 2023. Cerca de las 17:50 de ese miércoles, un automóvil Volkswagen Voyage gris oscuro, con vidrios polarizados y dominio LWC-092, fue visto merodeando la zona de calle 11, entre calle 4 y la ruta 188. En su interior, cuatro sujetos realizaban un reconocimiento del lugar, específicamente frente a la vivienda de la familia Tunessi. Este movimiento sospechoso no pasó desapercibido para un vecino, Gaspar Adrián Murisengo, quien tuvo la lucidez de anotar la patente y dar aviso al destacamento policial local, un dato que meses después resultaría fundamental para desbaratar a la organización criminal.

    Sin embargo, el golpe definitivo se ejecutó en la madrugada del 28 de septiembre. El mismo remisero de San Nicolás, identificado como Carlos Salvador Monges, volvió a trasladar a los cuatro hombres hasta Acevedo, dejándolos en una esquina del pueblo a las 02:30 horas. Los delincuentes, portando armas de fuego, ingresaron por los fondos de la propiedad situada en calle 11 nro. 132. Allí, mientras Aníbal Gabriel Tunessi, su esposa Guillermina Novacovich y sus dos pequeños hijos dormían, la pesadilla comenzó con golpes y amenazas de muerte.

    Cruento asalto domiciliario

    Las víctimas fueron reducidas y atadas de pies y manos con precintos y sogas. La saña de los asaltantes quedó evidenciada en el relato de Tunessi, a quien le produjeron un corte en una de sus orejas con un cuchillo para obligarlo a entregar ahorros. Los malvivientes exigían dólares y la ubicación de una inexistente caja fuerte, llegando incluso a apuntar con una pistola la cabeza de uno de los menores para amedrentar a sus progenitores. Guillermina, la madre, fue golpeada en la cabeza y encerrada junto a sus hijos en el baño de la vivienda, mientras la banda revolvía cada rincón de la finca.

    Los informes médicos agregados a la causa ratificaron la violencia del suceso. Tunessi presentó heridas cortantes en la región occipital y el pabellón auricular, además de marcas de ataduras en las muñecas. Por su parte, Novacovich sufrió escoriaciones y cefalohematomas compatibles con la agresión física sufrida. La fase final del robo incluyó la privación ilegal de la libertad de todo el grupo familiar, dejándolos inmovilizados mientras los sujetos huían hacia San Nicolás por la Ruta Nacional 188.

    Botín del robo

    El despojo patrimonial fue vasto y diverso. Los malvivientes cargaron en la camioneta Toyota Hilux gris de las víctimas, dominio AB653KD, una cantidad abrumadora de bienes. Entre el dinero sustraído se encontraban 500.000 pesos pertenecientes al matrimonio, 200.000 pesos de los ahorros de los niños y 223.000 pesos que pertenecían a la subcomisión de fútbol infantil del Club Deportivo Acevedo, los cuales estaban bajo custodia de la familia.

    Además del efectivo, la banda se llevó objetos de gran valor sentimental y económico: 30 cuchillos artesanales con empuñaduras de plata y oro, televisores de 32 y 55 pulgadas, una Play Station 4 con sus accesorios, una notebook Lenovo, un rifle de aire comprimido, un monopatín eléctrico y diversos electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y un microondas Whirlpool. Incluso se llevaron una chequera del Banco Nación, botellas de vino de alta gama y un iPhone 13, cuya última ubicación satelital cerca de Villa General Savio permitió orientar las primeras horas de la investigación.

    Confesión del transportista

    La resolución del caso se aceleró gracias a la declaración de Monges, el chofer del remis. Al ser imputado, relató que Damián González, a quien conocía del barrio en San Nicolás, lo contrató para el viaje a Acevedo por una suma de seis mil pesos. Monges detalló que González iba en el asiento del acompañante dándole indicaciones sobre por dónde doblar en el pueblo, mientras que los otros tres cómplices —apodados "Chiquito", Sosa y Torres— viajaban atrás.

    Esta confesión se complementó con el análisis de las cámaras de seguridad municipales y privadas de Acevedo, que captaron el paso del Volkswagen Voyage en los horarios señalados por el remisero y el vecino. Un elemento de cargo determinante fue el allanamiento realizado en el domicilio de González en calle Somoza 717 de San Nicolás, donde la policía secuestró una minipimmer marca Liliana en su caja original, la cual fue reconocida posteriormente por las víctimas como propia.

    Fallo judicial

    Al momento de dictar sentencia, el juez Burrone calificó los hechos como robo agravado por el uso de arma, cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad. Para la determinación de la pena de cinco años y seis meses de prisión, el magistrado consideró un factor agravante ineludible: la reincidencia de González. El imputado contaba con antecedentes condenatorios previos; en 2013 había recibido una pena de ocho años de cárcel y en 2021 otra de un año, lo que demostró una falta de apego a las normas legales tras haber cumplido sus compromisos anteriores con la justicia.

    El fallo también reguló los honorarios del defensor, Guillermo Fernando Sánchez, y ordenó la notificación electrónica a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Pergamino, que llevó adelante la investigación. Con esta condena, se cierra un capítulo de zozobra para la familia Tunessi y para la comunidad de Acevedo, ratificando la eficacia de la colaboración ciudadana y el uso de tecnologías de vigilancia en la resolución de delitos complejos que cruzan fronteras departamentales.

    Damián Rodrigo González recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión.

    Los otros condenados

    Los tres convictos condenados son de San Nicolás y se desplazaron en remises para hacer el análisis previo y luego para cometer el robo.

    Emanuel Sosa fue condenado a ocho años de prisión y Marcos Torres acordó una condena a seis años y medio de cárcel.

    Carlos Salvador Monges, quien se desempeñaba como remisero en la "Agencia 188" de la ciudad de San Nicolás. Su testimonio y la identificación de su vehículo fueron piezas fundamentales para esclarecer el asalto a la familia de Acevedo. Todavía no hay veredicto sobre su participación.

    Emanuel Sosa es identificado como uno de los cuatro sujetos que participaron en el asalto a la familia en Acevedo

    Según la declaración del remisero Carlos Salvador Monges, los detalles relevantes sobre Sosa ya que fue quien inicialmente le consultó al remisero si podía realizar un viaje hasta Acevedo, acordando un pago de seis mil pesos. Asimismo, fue quien le pidió al chofer que los pasara a buscar nuevamente a la una de la madrugada para el segundo viaje (el del momento del robo)

    Sosa reside en el Barrio Los Provincianos de la ciudad de San Nicolás, específicamente en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Bolívar y La Paz

    Dentro de la sentencia, se establece que todos los involucrados, incluido Sosa, desplegaron distintos roles coordinados para asegurar a las víctimas, sustraer los bienes y vigilar la vivienda

    Marcos Torres es identificado en las fuentes como uno de los integrantes del grupo que perpetró el asalto a la familia Tunessi en la localidad de Acevedo.

    De acuerdo con el testimonio del remisero Carlos Salvador Monges, los detalles sobre su participación que era quien conducía el automóvil Renault Clío negro cuando el grupo se presentó en el domicilio del remisero para acordar el traslado inicial a Acevedo el día 27 de septiembre de 2023. Se lo señala como uno de los cuatro hombres que realizaron el reconocimiento previo de la vivienda y que luego irrumpieron armados en el domicilio para cometer el robo y privar de la libertad a la familia.

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