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    • Se incendió totalmente un camión que trasladaba jeans de Pergamino a Rosario

    El camión Ford Cargo viajaba desde Pergamino hacia Rosario con carga de pantalones jeans. Un desperfecto en el motor provocó el incendio total en ruta 32.

    13 de marzo de 2026 - 12:37
    El incendio del camión provocó la destrucción total del vehículo y la pérdida de la carga.

    El incendio del camión provocó la destrucción total del vehículo y la pérdida de la carga.

    LA OPINION
    El incendio del camión provocó la destrucción total del vehículo y la pérdida de la carga.

    El incendio del camión provocó la destrucción total del vehículo y la pérdida de la carga.

    LA OPINION

    Un camión Ford Cargo de Pergamino que transportaba pantalones tipo jeans hacia Rosario se incendió por completo este viernes por la mañana en el kilómetro 131 de la ruta provincial 32, entre Manuel Ocampo y El Socorro, luego de que un desperfecto eléctrico-mecánico iniciara fuego en el sector del motor.

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    El siniestro vial ocurrió en las primeras horas de este viernes sobre la ruta provincial 32, en el tramo comprendido entre las localidades de Manuel Ocampo y El Socorro, cuando un transporte de carga procedente de Pergamino sufrió un incendio de gran magnitud que terminó destruyendo por completo tanto la unidad como la mercadería transportada.

    Camión incendiado

    El vehículo siniestrado era un camión Ford Cargo que se dirigía desde Pergamino hacia Rosario con una carga de pantalones tipo jeans. Según las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, el foco ígneo se habría originado en la parte delantera del motor a raíz de un desperfecto eléctrico-mecánico.

    La rápida propagación de las llamas impidió cualquier intento efectivo de control por parte del conductor, quien logró abandonar el habitáculo a tiempo y ponerse a resguardo sin sufrir lesiones. Tras advertir que el fuego avanzaba con extrema rapidez hacia el resto de la cabina y la caja de carga, el chofer dio aviso inmediato al sistema de emergencias.

    En pocos minutos acudió una dotación de rescatistas de Pergamino, que desplegó líneas de agua para contener el incendio, extinguir cualquier riesgo residual y enfriar completamente la estructura del transporte. La intervención se concentró en evitar que el calor residual generara una reignición o comprometiera el tránsito en el sector.

    Mientras se desarrollaban las tareas de extinción, efectivos del Destacamento de Seguridad Vial El Socorro implementaron un operativo preventivo de ordenamiento vehicular para garantizar la circulación segura sobre la ruta provincial 32.

    A pesar de la magnitud del incendio, el tránsito no permaneció interrumpido durante un tiempo prolongado debido a que el camión quedó detenido sobre la banquina, lo que permitió que, una vez controlada la emergencia, la circulación recuperara rápidamente su fluidez habitual.

    Las pérdidas materiales fueron totales: la voracidad de las llamas destruyó completamente el Ford Cargo y alcanzó también toda la carga de indumentaria que era trasladada hacia Rosario.

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