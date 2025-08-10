San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás. Diario El Norte

Durante la jornada de sábado en San Nicolás, un joven de 19 años fue aprehendido por personal policial en la intersección de Avenida Moreno y Payán, mientras circulaba en una motocicleta Honda Wave que registraba pedido de secuestro activo.

La motocicleta era buscada desde hace mas de un año El requerimiento había sido emitido el 14 de diciembre de 2023 por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de una causa caratulada como “Hurto”.

Tras la intervención de la Unidad Fiscal N° 14, se dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y, posteriormente, la libertad del joven bajo el artículo 161 del mismo código.

