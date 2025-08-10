domingo 10 de agosto de 2025
    • San Nicolás: aprehenden a joven en moto robada con pedido de secuestro activo

    Un joven de 19 años fue detenido en San Nicolás cuando circulaba en una moto con pedido de secuestro por hurto. Recuperó la libertad tras ser notificado.

    10 de agosto de 2025 - 11:00
    Joven detenido con una motocicleta con pedido de secuestro activo en San Nicolás.

    Diario El Norte

    Durante la jornada de sábado en San Nicolás, un joven de 19 años fue aprehendido por personal policial en la intersección de Avenida Moreno y Payán, mientras circulaba en una motocicleta Honda Wave que registraba pedido de secuestro activo.

    La motocicleta era buscada desde hace mas de un año

    El requerimiento había sido emitido el 14 de diciembre de 2023 por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 13 del Departamento Judicial San Nicolás, en el marco de una causa caratulada como “Hurto”.

    Tras la intervención de la Unidad Fiscal N° 14, se dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y, posteriormente, la libertad del joven bajo el artículo 161 del mismo código.

    Temas
    Dejá tu comentario

