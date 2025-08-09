En 48 horas, policía y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro

En 48 horas, policia y bomberos rescataron a dos jóvenes que se subieron a postes en San Pedro LAOPINION

Dos intervenciones en menos de dos días: En un lapso de apenas 48 horas, la policía local y los Bomberos Voluntarios de San Pedro realizaron dos operativos de rescate para asistir a jóvenes que se subieron a postes en distintos puntos de la ciudad, poniendo en riesgo su vida.

Primer Episodio El primer hecho se registró el martes por la noche en la intersección de Molina y Zanúccoli. Un adolescente de 15 años había trepado a un poste sobre las vías ferroviarias y no respondía a las indicaciones de la policía. El joven, que presentaba antecedentes de salud mental, obligó a desplegar un operativo especial con la intervención de dos unidades de Bomberos Voluntarios. Finalmente, y tras un trabajo conjunto, lograron descenderlo con seguridad.

El adolescente fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Municipal junto a su madre, de 37 años. Allí se activaron los protocolos correspondientes en materia de salud mental, de acuerdo a la normativa vigente.

Segundo episodio en la estación de trenes El jueves, alrededor de las 21:30 horas, otro joven fue visto trepado a un poste de iluminación en la estación de trenes de San Pedro. El equipo de rescate en altura trabajó durante una hora y media, manteniendo un diálogo constante con el muchacho hasta lograr que descendiera por sus propios medios.

Al igual que en el caso anterior, fue trasladado a recibir atención médica y se aplicaron los protocolos de asistencia correspondientes. Coordinación y protocolos Ambos operativos pusieron de relieve la complejidad de las intervenciones con personas que atraviesan problemas de salud mental, así como la importancia del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia para garantizar la integridad de los involucrados.

