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    • Pergamino: avanza el juicio por jurados por abuso sexual intrafamiliar denunciado por una joven a su hermano

    En el Tribunal Oral en lo Criminal 1 se desarrolla el juicio por jurados por abuso sexual intrafamiliar. Ya declararon peritos y se exhibió la Cámara Gesell.

    7 de abril de 2026 - 18:59
    El juicio por jurados es presidido por el juez Ignacio Uthurry y el fiscal Fernando D´Elío encabeza la acusación contra un sujeto denunciado por la hermana.

    El juicio por jurados es presidido por el juez Ignacio Uthurry y el fiscal Fernando D´Elío encabeza la acusación contra un sujeto denunciado por la hermana.

    LA OPINION

    En el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino transita su segunda jornada el juicio por jurados por una denuncia de abuso sexual intrafamiliar, en el que un hombre ocupa el banquillo acusado a partir del testimonio anticipado brindado por su hermana menor durante la adolescencia.

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    En la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino continúa desarrollándose el juicio por jurados en el que se debate una grave acusación de abuso sexual intrafamiliar formulada por una joven contra su hermano mayor.

    El proceso judicial es presidido por Ignacio Uthurry, quien conduce las audiencias ante doce ciudadanos titulares y seis suplentes que integran el jurado popular encargado de emitir el veredicto.

    Durante la primera jornada, realizada el lunes, la mayor parte del tiempo estuvo destinada a la selección de los dieciocho integrantes del jurado popular, etapa previa indispensable en este tipo de procesos orales.

    Jurado popular de ciudadanos

    Una vez conformado el jurado, las partes expusieron sus lineamientos iniciales: por un lado la acusación del Ministerio Público Fiscal y por otro la estrategia defensiva de la abogada particular.

    La acusación es sostenida por el fiscal Fernando D'Elío, titular de la Fiscalía Nº 7, quien busca acreditar la responsabilidad penal del imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

    Como eje central de la prueba fiscal se incorporó en la primera audiencia el video de la declaración de la denunciante en Cámara Gesell, registro tomado cuando la víctima tenía 16 años.

    En ese testimonio anticipado, la joven relató un episodio ocurrido cuando tenía 10 años, señalando como autor a su hermano mayor, nueve años más grande, en un hecho que —según la acusación— ocurrió dentro del ámbito familiar y sin presencia de terceros.

    La segunda jornada, desarrollada este martes, estuvo centrada en la declaración de los testigos ofrecidos por la Fiscalía.

    Comparecieron ante el jurado profesionales del área de psicología que intervinieron durante la investigación penal y realizaron entrevistas especializadas a la víctima.

    Los peritos explicaron ante los jurados los procedimientos técnicos aplicados durante la evaluación psicológica y las conclusiones incorporadas al expediente.

    Por su parte, la defensa está a cargo de la abogada Laura Abal, quien buscará desacreditar la hipótesis acusatoria y sostener la inocencia del imputado durante las próximas jornadas.

    El cronograma judicial prevé que durante miércoles continúen declaraciones testimoniales propuestas por la acusación, mientras que el jueves será el turno de los testigos convocados por la defensa.

    La última audiencia quedará reservada para los alegatos finales, instancia en la que el fiscal solicitará una condena o la calificación legal correspondiente, mientras que la defensa insistirá en la absolución.

    Una vez finalizadas esas exposiciones, el jurado popular deberá retirarse a deliberar en reserva y responder el cuestionario de veredicto.

    Como se trata de un delito de instancia privada, las audiencias se desarrollan sin acceso al público y con estricta preservación de identidad de las personas involucradas, para evitar cualquier forma de revictimización.

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