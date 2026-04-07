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    • Pergamino: hallaron a Albano Trotta, el joven buscado desde el domingo tras alejarse de su casa por problemas

    Albano Ángel Alexis Trotta, de 34 años, se comunicó con su familia y confirmó que está bien. Era buscado desde el domingo tras irse de su casa.

    7 de abril de 2026 - 18:27
    La Policía de Pergamino cesó la búsqueda al establecer el contacto del joven con los familiares.

    La Policía de Pergamino cesó la búsqueda al establecer el contacto del joven con los familiares.

    LA OPINION

    Después de varias horas de preocupación familiar y búsqueda policial, localizaron a Albano Ángel Alexis Trotta, el joven de 34 años de Pergamino que era intensamente buscado desde el domingo, cuando se retiró de su vivienda tras una discusión familiar y dejó de mantener contacto con sus allegados.

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    La búsqueda de Albano Ángel Alexis Trotta tuvo un desenlace favorable en las últimas horas, luego de que el propio joven se comunicara telefónicamente con sus familiares para informar que se encontraba en buen estado de salud y aclarar que su alejamiento respondió a una situación personal que necesitaba atravesar en soledad.

    El caso había generado preocupación desde el domingo, cuando el hombre de 34 años abandonó su domicilio después de una discusión con su pareja y desde ese momento no volvió a tener contacto con su entorno cercano.

    Ante la ausencia prolongada y la falta de información sobre su paradero, sus familiares realizaron la denuncia correspondiente y se activó una búsqueda policial para intentar ubicarlo.

    Se contactó con la familia

    albano angel alexis trotta

    Entre los pocos datos con los que contaban sus allegados figuraba la posibilidad de que se hubiera dirigido hacia la localidad de La Angelita, en el partido de General Arenales, aunque durante varias horas no hubo confirmaciones sobre su ubicación.

    La difusión de su imagen en medios de comunicación y redes sociales también formó parte de la estrategia para ampliar la búsqueda y facilitar cualquier dato que permitiera encontrarlo.

    Finalmente, el propio Albano Trotta tomó contacto con su familia y explicó que había decidido alejarse temporalmente debido a problemas personales.

    Según transmitió a sus allegados, necesitaba distanciarse por un tiempo para no trasladar su malestar emocional a sus seres queridos.

    La noticia generó alivio entre familiares y amigos, que durante toda la jornada habían mantenido la expectativa por novedades sobre su estado.

    Fuentes cercanas indicaron que el episodio no derivó en ninguna situación de riesgo físico y que el hombre manifestó encontrarse bien.

    La intervención policial quedó cerrada una vez confirmada oficialmente su localización y descartada cualquier circunstancia de peligro.

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    Por Alfonso Godoy

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