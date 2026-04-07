Bigand: hallaron con vida a Agustín Mancini tras más de 24 horas de búsqueda y un accidente en ruta 178

El automóvil despistó y volcó en un arroyo cerca de Bigand.

Después de más de 24 horas de intensa búsqueda, este martes hallaron con vida a Agustín Mancini, el joven de Bigand desaparecido desde el lunes. Su automóvil fue encontrado volcado dentro del arroyo Saladillo, a la vera de la ruta nacional 178, en una zona de escasa visibilidad.

La aparición con vida de Agustín Mancini generó alivio y conmoción en toda la región luego de largas horas de incertidumbre desde que su familia y allegados denunciaron la falta de noticias sobre su paradero durante el lunes.

El hallazgo se produjo en horas del mediodía de este martes, cuando equipos de rescate localizaron el vehículo en el lecho del arroyo Saladillo, a la altura del puente de la ruta 178, en el tramo que conecta las localidades de Bigand y Chabás, cerca del autocamping del Sporting Club Social.

El automóvil había quedado volcado en una zona de difícil visibilidad desde la calzada, circunstancia que habría dificultado su detección durante las primeras horas de búsqueda. Según trascendió, el joven habría sufrido un accidente automovilístico y permaneció en el lugar hasta ser encontrado por los rescatistas.

Del operativo participaron integrantes de Bomberos Voluntarios de Bigand, personal del Centro de Operaciones local y efectivos policiales, quienes trabajaron coordinadamente en la zona hasta concretar el rescate.

Luego de recibir atención inicial en el lugar del hallazgo, Agustín Mancini fue derivado para una evaluación médica al Hospital San Carlos, de la ciudad de Casilda, donde permanece bajo observación médica.

La noticia fue recibida con enorme alivio por familiares, amigos y vecinos, que desde el lunes impulsaron una intensa difusión de su búsqueda a través de redes sociales y cadenas de mensajes.

Desde distintos sectores de la comunidad se multiplicaron los mensajes de acompañamiento. Uno de los pronunciamientos más emotivos fue el del Club Independiente de Bigand, institución que expresó públicamente su alegría por el desenlace.

“La aparición con vida de Agustín Mancini nos llena de una enorme alegría y alivio. Después de más de 24 horas de angustia e incertidumbre, la noticia de que fue encontrado tras haber sufrido un accidente automovilístico nos devuelve la tranquilidad y la esperanza”, señalaron desde la entidad deportiva.

En el mismo mensaje agregaron: “Deseamos de corazón una pronta y completa recuperación. Hoy celebramos la vida”.

Solidaridad

La solidaridad regional también tuvo un papel decisivo: cientos de personas compartieron su fotografía y colaboraron en la difusión de la búsqueda durante toda la jornada del lunes y la mañana del martes, hasta que finalmente llegó la noticia esperada.

El hallazgo del vehículo dentro del arroyo Saladillo abre ahora una instancia de reconstrucción de cómo ocurrió el accidente y en qué circunstancias el joven permaneció durante tantas horas en ese sector.