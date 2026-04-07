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    • Escuelas Deportivas Municipales San Pedro 2026: actividades gratuitas, sedes y horarios en todo el partido

    El programa ya está en marcha con propuestas deportivas y recreativas sin costo en San Pedro, con opciones para todas las edades.

    7 de abril de 2026 - 18:29
    &nbsp;La Dirección de Deportes puso en marcha una nueva edición del programa que ofrece disciplinas recreativas y formativas en la ciudad cabecera y las localidades. La propuesta incluye desde deportes tradicionales hasta actividades adaptadas y educación funcional para adultos.

     La Dirección de Deportes puso en marcha una nueva edición del programa que ofrece disciplinas recreativas y formativas en la ciudad cabecera y las localidades. La propuesta incluye desde deportes tradicionales hasta actividades adaptadas y educación funcional para adultos.

    Archivo

    La Dirección de Deportes de la ciudad de San Pedro puso en marcha las Escuelas Deportivas Municipales 2026, un programa gratuito que ofrece múltiples disciplinas en la ciudad cabecera y las localidades. La iniciativa busca promover la actividad física y la inclusión, con propuestas que abarcan desde deportes tradicionales hasta actividades adaptadas y educación funcional.

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    Desde esta semana ya se encuentran operativos los centros de entrenamiento distribuidos estratégicamente para garantizar el acceso de vecinos y vecinas de todas las edades. Las actividades se desarrollan de lunes a sábados en clubes, playones y centros comunitarios.

    Quienes deseen participar pueden acercarse directamente a la sede elegida en los días y horarios correspondientes a cada disciplina, sin necesidad de inscripción previa.

    Estadio Municipal y espacios urbanos: disciplinas y horarios

    En el Estadio Municipal se dictan clases de atletismo para diferentes edades: Mini (4 a 8 años) lunes y miércoles de 17.30 a 18.30, y martes y jueves de 10.00 a 11.00. Iniciación Juvenil (9 a 12 años) de lunes a jueves de 09.00 a 12.00, y lunes y miércoles de 16.30 a 17.30. Juveniles (desde 12 años) martes y jueves de 09.00 a 11.00 y de 16.30 a 18.30, sumando viernes de 10.00 a 11.00 y de 16.00 a 17.00.

    También se desarrolla boxeo en el gimnasio con clases de Mini Boxeo los lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 20.00, y adultos de 20.00 a 22.00. El softbol tiene actividad lunes y miércoles de 17.30 a 20.30, miércoles y viernes de 09.00 a 10.00, y miércoles y jueves de 13.00 a 15.00.

    El deporte adaptado en atletismo se realiza lunes de 18.30 a 19.30 y viernes de 09.45 a 12.00. Además, en el Club Pescadores se suma esta disciplina los viernes de 07.00 a 09.30, mientras que en el Centro de Comercio se dicta pelota paleta durante la semana y sábados por la mañana.

    Propuestas en barrios y localidades del partido

    El programa también llega a distintos barrios y localidades. En Canaletas y Los Aromos se dictan clases de educación funcional para adultos, mientras que en el SUM de La Tosquera se desarrolla taekwondo con clases varios días de la semana.

    En Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía, Pueblo Doyle y Vuelta de Obligado se ofrecen disciplinas como atletismo, hockey y básquet en playones y predios deportivos, con horarios distribuidos durante toda la semana.

    De esta manera, el municipio refuerza su política de acceso al deporte con una amplia oferta gratuita que busca fomentar hábitos saludables, la integración social y el desarrollo de jóvenes y adultos en todo el partido.

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