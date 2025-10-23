Jorge Taiana pidió unidad durante su visita a Zárate

En su visita a Zárate, Jorge Taiana pidió la unidad del peronismo

En plena recta final de la campaña, el candidato de Fuerza Patria , Jorge Taiana , visitó la sede del Partido Justicialista de Zárate , donde encabezó un acto junto a Agustina Propato y Leandro Matilla . Allí llamó a fortalecer la unidad del peronismo y a construir un frente más amplio de cara a 2027.

Chocó a un auto en el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, hirió a tres personas y no se hace cargo

Zárate: Actividades imperdibles para disfrutar este fin de semana

Ante militantes y dirigentes locales, Taiana subrayó que la unidad es la condición indispensable para recuperar protagonismo político.

“ Sin unidad no se puede triunfar ”, afirmó con énfasis, y pidió trabajar para ordenar el espacio de cara al futuro.

El ex canciller también instó a pensar más allá del resultado inmediato y convocó a una unidad más amplia , capaz de integrar partidos aliados y sectores productivos:

“Vamos a tener que hacer una unidad mucho más amplia, con otros partidos y sectores productivos, porque no podemos fracasar”.

Propato y Matilla respaldaron el mensaje

Durante el encuentro, la diputada Agustina Propato destacó el valor de una unidad que se exprese en políticas concretas para el trabajo y la producción.

Por su parte, el presidente del PJ local, Leandro Matilla, celebró la visita de Taiana y el compromiso de la militancia:

“Nuestro desafío es sostener la cohesión del peronismo en cada barrio y fortalecer la organización territorial”.

El acto cerró entre aplausos y cánticos, en un clima de entusiasmo que reflejó la expectativa del peronismo zarateño.

Una gira que refuerza la campaña bonaerense

La actividad en Zárate forma parte del recorrido que Fuerza Patria realiza por distintos distritos bonaerenses en el tramo final de la campaña.

Con Taiana como principal candidato a diputado nacional, el espacio busca consolidar presencia en el territorio y proyectar su propuesta política hacia el 2027.

Frases destacadas