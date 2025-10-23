jueves 23 de octubre de 2025
    • Jorge Taiana pidió unidad durante su visita a Zárate

    De campaña en Zárate, el candidato de Fuerza Patria llamó a fortalecer la unidad peronista y a ampliar el frente hacia 2027.

    23 de octubre de 2025 - 10:48
    En su visita a Zárate, Jorge Taiana pidió la unidad del peronismo

    En su visita a Zárate, Jorge Taiana pidió la unidad del peronismo

    LAOPINION

    En plena recta final de la campaña, el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, visitó la sede del Partido Justicialista de Zárate, donde encabezó un acto junto a Agustina Propato y Leandro Matilla. Allí llamó a fortalecer la unidad del peronismo y a construir un frente más amplio de cara a 2027.

    “Sin unidad no se puede triunfar”

    Ante militantes y dirigentes locales, Taiana subrayó que la unidad es la condición indispensable para recuperar protagonismo político.

    Sin unidad no se puede triunfar”, afirmó con énfasis, y pidió trabajar para ordenar el espacio de cara al futuro.

    El ex canciller también instó a pensar más allá del resultado inmediato y convocó a una unidad más amplia, capaz de integrar partidos aliados y sectores productivos:

    “Vamos a tener que hacer una unidad mucho más amplia, con otros partidos y sectores productivos, porque no podemos fracasar”.

    Propato y Matilla respaldaron el mensaje

    Durante el encuentro, la diputada Agustina Propato destacó el valor de una unidad que se exprese en políticas concretas para el trabajo y la producción.

    Por su parte, el presidente del PJ local, Leandro Matilla, celebró la visita de Taiana y el compromiso de la militancia:

    “Nuestro desafío es sostener la cohesión del peronismo en cada barrio y fortalecer la organización territorial”.

    El acto cerró entre aplausos y cánticos, en un clima de entusiasmo que reflejó la expectativa del peronismo zarateño.

    Una gira que refuerza la campaña bonaerense

    La actividad en Zárate forma parte del recorrido que Fuerza Patria realiza por distintos distritos bonaerenses en el tramo final de la campaña.

    Con Taiana como principal candidato a diputado nacional, el espacio busca consolidar presencia en el territorio y proyectar su propuesta política hacia el 2027.

    Frases destacadas

    • “Sin unidad no se puede triunfar.”

    • “Vamos a tener que hacer una unidad mucho más amplia… con otros partidos y sectores productivos.”

